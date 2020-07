Les températures seront comprises, ce dimanche 12 juillet 2020, entre 32°c et 37°c dans les régions côtières, et entre 38°c et 43°c dans le reste des régions.

Vents modérés sur l’ensemble du pays avec une vitesse pouvant atteindre 40 km/h, dans le sud, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.