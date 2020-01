Les titulaires de licence appliquée en éducation et enseignement affectés à partir de la prochaine année scolaire

Les titulaires de licence appliquée en éducation et enseignement seront affectés à partir de la prochaine année scolaire, en vertu d’un accord signé entre le ministère de l’éducation et la présidence du gouvernement, a annoncé, lundi, le ministère de l’éducation.

” Les enseignants concernés ont été informés préalablement de l’accord conclu avec la présidence du gouvernement qui prévoit leur affectation, en tant que contractuel, au cours de cette année avant de les intégrer durant la prochaine année scolaire “, lit-on dans un communiqué publié par le ministère.

Le ministère a appelé les titulaires de licence appliquée en éducation et enseignement concernés par l’enseignement dans les écoles primaires au cours de l’année scolaire 2019-2020 à prendre contact avec les commissariats régionaux de l’éducation afin de signer leurs contrats et de parachever les procédures de recouvrement de leur dû.Les enseignants du primaire titulaires de licence appliquée en éducation et enseignement ont entamé, dans plusieurs régions du pays, des mouvements de protestations contre l’accord conclu avec le ministère de l’Education, revendiquant une affectation immédiate et directe, conformément à la loi organique sectorielle régissant cette filière, selon eux.