Les tournoisde qualification olympique de handball reportés à mars 2021

Les tournois de qualification olympique (TQO) de handball, dont celui de France auquel la Tunisie devait prendre part, ont été reportés à mars 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé samedi la Fédération internationale (IHF).

Les TQO messieurs prévus du 17 au 19 avril 2020 en Norvège, Allemagne et en France se dérouleront finalement du 12 au 14 mars 2021.

Les TQO dames prévus du 20 au 22 mars 2020 en Espagne, Hongrie et au Monténégro sont désormais programmés du 19 au 21 mars 2021.

Les handballeurs tunisiens figurent dans le TQO de France avec le pays organisateur, la Croatie et le Portugal.