Les TRE font record à 2,1714 Milliards €, et le DT gagne face au $ mais perd face à l’€

Comme à son habitude depuis des mois, la BCT (Banque Centrale de Tunisie) s’est dernièrement fendue d’une note de conjoncture sur les « évolutions économiques et monétaires et les perspectives à moyen terme ».

Une note, plutôt assertion pour laquelle on ne connaît pas encore de démonstration. 20 pages avec moult graphismes, et des opinions sur des probabilités de chiffres d’un ministère des Finances, c’est connu toujours en retard, et une INS, avec des chiffres secs comme un coup de trique, et avare d’analyses, et encore moins de benchmark.

– 2,7 Milliards € en GA

On apprend, dans cette note de la BCT, en date de janvier 2022, que les revenus du travail (en espèces), exprimés en euros et envoyés par les TRE en Tunisie, ont poursuivi leur tendance haussière pour enregistrer un niveau record de 2,174 Milliard €, à fin novembre 2021, contre 1,660 Milliard € une année auparavant (chiffre cumulé en glissement annuel).

La BCT explique que « le maintien du dynamisme des flux de revenu du travail a atténué le creusement du déficit de la balance des opérations courantes, généré par l’aggravation du déficit commercial (-11.533 MDT contre -9.103 MDT). Le déficit courant s’est ainsi établi à -6.584 MDT (ou -5,4% du PIB) à fin novembre 2021, contre -6.559 MDT (ou -5,9% du PIB) un an auparavant ».

– 609 M€ en recettes touristiques

Les chiffres sont moins beaux, comme attendu, pour le tourisme. Comme l’indique la BCT, l’incertitude entourant la situation épidémiologique, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, a empêché le secteur touristique de retrouver son niveau d’avant la pandémie. Sur l’ensemble des onze premiers mois 2021, les recettes touristiques se sont élevées à 609 M€, en hausse de 2,7% sur un an et en baisse de -62% par rapport à fin novembre 2019.

Les réserves en devises se sont établies, à fin décembre 2021, à 7.998 MUSD (ou 136 jours d’importation), en baisse de -6% comparativement à leur niveau de fin 2020 (8.490 MUSD ou 162 jours d’importation). On aurait aimé que les auteurs de cette note précisent le pourquoi et le comment de cette baisse des réserves, mais vaine sera toute demande de précision à ce sujet, pour une institution aux habitudes d’écriture administrative sclérosées !

– Le DT s’apprécie face au $, mais perd plus face à l’€

Même remarque pour l’évolution du taux de change. La BCT se borne à indiquer que « comparativement aux moyennes du mois de novembre 2021, le taux de change du Dinar s’est apprécié, en décembre 2021, de 0,3% face à l’Euro, et s’est déprécié de 1,1% vis-à-vis du Dollar américain. Un effet de balance entre les deux monnaies d’échange de la Tunisie, qui obéit à l’évolution des prix entre euro et Dollar.

En moyennes annuelles, selon le BCT, le taux de change du Dinar s’est déprécié face à l’Euro de 2,8% en 2021, après une appréciation de 2,5% un an auparavant. Vis-à-vis du Dollar américain, l’appréciation du taux de change du Dinar s’est poursuivie en 2021, quoiqu’à un rythme moins soutenu, soit 0,6% après 4,5% en 2020 ».

Hausse de 4,5 % des crédits au logement, et de 6,9 % des crédits conso

En attendant, et quoiqu’on dise des banques en Tunisie, elles continuent de donner des crédits, pour l’investissement, et pour les privés. Pour ce qui est des crédits à l’économie, ils ont évolué à un rythme plus soutenu au cours du mois de novembre 2021 (+5,9% en glissement annuel contre +5,4% en octobre 2021 et +6,6% une année auparavant), selon la BCT.

Cette évolution a concerné les crédits accordés aux professionnels (+5,9% en G.A contre +5,3% en octobre 2021), notamment ceux de court terme (+5,3% contre +3,6%), ainsi que les crédits accordés aux particuliers (+5,8% en G.A contre +5,6%), principalement ceux au logement (+4,5%, après +2,8%).

Par ailleurs, les crédits à la consommation et les crédits aux professionnels de MLT ont affiché une décélération, en évoluant respectivement de 6,9% et 6,6% en novembre 2021, après +8,0% et +7,4% en octobre 2021