Les unités de la Marine tunisienne et de l’US Navy mènent des opérations tactiques de sécurité maritime

Le destroyer américain à missiles guidés de classe Arleigh Burke « The Sullivans » et les patrouilleurs hauturiers TNS Jugurtha et TNS Carthage de la marine tunisienne ont mené de multiples opérations tactiques pour renforcer la sécurité maritime et accroître l’interopérabilité entre les deux marines, les 5 et 6 novembre 2021, indique un communiqué du Commandement des forces navales Europe-Afrique.

» Travailler côte à côte avec nos partenaires tunisiens était la fin parfaite de notre déploiement d’interopérabilité multinationale « , a déclaré le commandant James Diefenderfer, capitaine de Sullivans. « Apprendre de nos camarades tunisiens améliore la coordination globale entre nos pays et notre façon de mener des opérations en mer. Je suis reconnaissant de l’occasion qui m’est donnée de travailler aussi étroitement avec nos partenaires africains. »

Les deux marines ont exécuté un exercice de visite à bord, de recherche et de saisie (VBSS), un entraînement intégré de recherche et de sauvetage (SAR), des exercices de défense aérienne simulée, des exercices de manœuvre tactique et un exercice de tir réel.

Au cours de l’exercice d’arraisonnement, un diplômé de 2020 de l’Académie navale des États-Unis (USNA) faisait partie de l’équipe VBSS du TNS Jugurtha (P610). Il était un étudiant étranger, originaire de Tunisie, dans la 8ème compagnie de l’USNA. Pendant son séjour à bord, il a eu l’occasion de retrouver deux de ses camarades de classe affectés à bord des Sullivan, l’enseigne Gabriella Baltimore et l’enseigne Megan Gravette.

« C’était une telle surprise de voir un camarade de classe de l’USNA lors d’un exercice multinational avec les Tunisiens », a déclaré l’enseigne Gabriella Baltimore. « Je ne m’attendais pas à voir un visage familier pendant un déploiement, et encore moins de la marine d’un autre pays. Ces retrouvailles montrent bien que les liens que nous avons tissés à l’USNA sont durables et dépassent les frontières. »

La conduite d’un entraînement de haut niveau avec nos partenaires tunisiens prouve notre engagement à développer la capacité des deux nations à mener des opérations de sécurité maritime en Méditerranée, renforçant ainsi la coopération entre les forces américaines et tunisiennes à l’appui d’objectifs de sécurité communs.

L’USS The Sullivans est sur le point de terminer ce déploiement historique après s’être détaché du Carrier Strike Group 21 (CSG-21) du Royaume-Uni.

La Sixième Flotte des États-Unis, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène tout le spectre des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.