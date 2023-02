Campagnes d’arrestation des migrants irréguliers subsahariens à Kasserine

Radio Shems FM, se référant à son correspondant régional, a rapporté, mercredi matin 22 février, que les unités sécuritaires dans la ville de Kasserine ont engagé, ce matin même, des campagnes d’arrestation ciblant les migrants irréguliers des pays africains subsahariens. Plusieurs d’entre eux ont été interpellés dans les stations des cars et des louages, a précisé la Radio.

Ces campagnes , selon la Radio, interviennent suite à l’appel du président de la république Kais Said au Conseil de sécurité national pour agir à tous les niveaux et mettre en application les législations diplomatiques, militaires et sécuritaires relatives à la situation des étrangers sur le territoire national et le franchissement des frontières.