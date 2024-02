Les volants d’or : Le grand rendez-vous du secteur automobile en Tunisie 

Devenu désormais un événement incontournable du secteur de l’automobile en Tunisie, la cérémonie de remise des prix Volants d’Or 2023, 6ème Édition, a eu lieu samedi 24 février 2024 à Tunis.

Comme à l’accoutumée, les entreprises les plus performantes dans le secteur automobile durant l’année 2023 ont été récompensées.

Organisé pour la troisième année consécutive, ce grand rendez-vous a enregistré la présence de plusieurs invités de marque, des opérateurs, distributeurs et intervenants divers du secteur automobile ainsi que des représentants des médias.

un Volant d’Or 2023 pour la Sécurité Routière a été également décerné à la haute Direction Générale de la Garde Nationale. Et tout au long de cette soirée de Remise des Prix, ce sont ainsi 27 Volants d’Or 2023 qui ont remis aux entreprises les plus méritantes pour l’année 2023.

Par ailleurs, l’événement « Les Volants d’Or » a également franchi cette année une nouvelle étape en s’ouvrant sur l’Afrique à travers un Volant d’Or 2023 de meilleure stratégie marketing, attribué au DG de SADA Motors Chery Côte d’Ivoire, Jean Takrou .

Palmarès les Volants d’Or 2023 :

Meilleur SAV : ARTES RENAULT

Mention Spéciale Meilleure opération Marketing : Myriam Mzabi-ARTES

Meilleure Assurance Auto : LLOYD ASSURANCES

Meilleur Distributeur Accessoires Autos : GAMMA AUTO

Meilleure Vente Segment Mini 4×4 : SUZUKI JIMNY-CAR PRO

Meilleur lancement Académie Off-Road : SUZUKI TUNISIE-CAR PRO

Leader des ventes de véhicule Premium Hybride : UNIVERSAL MOTORS VOLVO

Leader du marché des pneus en Tunisie : Société JOMAA SA

Prix d’honneur Sécurité Routière : Direction Générale de la Garde Nationale

Meilleure Vente Véhicules Hybrides marques Généralistes : BSB TOYOTA

Leader des ventes SUV : City Cars KIA

Meilleure Vente Véhicules Fourgonnette : ITALCAR

Meilleur Service après-vente Camion : Iveco-Italcar

Meilleure Vente Dans son Segment : MG ZS- MORRIS GARAGES TUNISIE

Leader des Ventes Camions 8X4 et 8X6 : MAN TUNISIE

Best Manager Premium : Imed Gharbi- MERCEDES LE MOTEUR

Meilleur SAV Premium : MERCEDES LE MOTEUR

Leader de l’Innovation en Solutions de Mobilité : Aymen Ammar- Coccinelle

Mention Spéciale Meilleure stratégie Marketing : JMC Honda

Meilleure lancement : Honda HR-V- JMC Honda

Meilleure vente dans son segment : Mahindra XUV 300- Ets Zouari

Mention Spéciale Meilleure stratégie Marketing : STA-Chery

Leader des ventes Véhicules 7 places : STA-Chery

Meilleure Stratégie Marketing : Jean Takrou- Sada Motors Côte d’Ivoire

Meilleure Agence Agrée STAFIM GROUPE : AUTO LION-Sfax

Leader des ventes engins de Manutention : Anis Keskes- ITB

Kia : 6 400 voitures commercialisées en 2023

Kia Tunisie a réussi à commercialiser 6.400 voitures au cours de l’année 2023, selon ce qu’a révélé son directeur commercial Fares Hamdi, dans une déclaration à African Manager, réalisant ainsi une amélioration par rapport aux résultats enregistrés en 2022.

Un chiffre qui a permis à Kia de figurer sur la liste des voitures les plus vendues en Tunisie, et cela s’est concrétisé par l’obtention d’un prix à, l’occasion des Volants d’or.

Depuis son entrée sur le marché tunisien, Kia a constamment obtenu des résultats positifs, et sa « présence continue sur les podiums » en témoigne, selon Hamdi.

Et d’expliquer : « La marque automobile sud-coréenne « Kia » s’est bien positionnée sur le marché local ces dernières années en fonction des différents types et tailles de voitures qu’elle propose, qu’elles soient grandes ou petites. » Il a souligné que le travail en Tunisie dépend d’un système de quotas, mais l’entreprise en détient une part importante.

La stratégie de Kia repose sur la diversification des modèles de voitures qu’elle propose pour lui permettre de répondre aux demandes des clients. À cet égard, il a déclaré que l’Hybride Niro et la KIA EV6, qui est une voiture 100% électrique, ont été récemment lancées, en plus de le lancement du Kia Sportage.

Le directeur commercial a souligné qu’il existe une demande de la part des Tunisiens pour ces modèles qui occupent une place clé dans la stratégie du constructeur sud-coréen dédié aux produits hybrides et électriques.

« Nous aspirons à obtenir des chiffres plus positifs au cours de l’année 2024 et à enregistrer une augmentation du nombre de ventes », a-t-il promis, soulignant que Kia s’engage à avancer vers l’innovation et à suivre le rythme des évolutions du marché automobile mondial, et mettant en relief sa capacité à suivre les évolutions et les changements qui se produisent dans le secteur au niveau international, d’autant plus qu’elle fait partie des entreprises qui se distinguent par une grande expérience dans le domaine des voitures avancées, a-t-il dit.

Au total, le marché tunisien connaît la vente d’environ 60 000 voitures neuves par an, ce qui constitue « un chiffre respectable et acceptable compte tenu de la population de notre pays », selon ce qu’a confirmé Mourad Bouzidi, l’organisateur de cet événement, dans une déclaration à « African Manager », ajoutant que la Tunisie enregistre chaque année l’entrée de marques et de modèles, ce qui est une chose positive, a-t-il estimé.

