Les voyageurs venant en Tunisie dans le cadre d' »inclusive tours » sont exemptés de l’auto-isolement

Le ministère du Transport et de la logistique a indiqué dans un communiqué publié vendredi à Tunis, conjointement avec le ministère du Tourisme, que les voyageurs venant en Tunisie à bord des vols réguliers, dans le cadre des voyages organisés et encadrés » inclusive tours », ne sont pas soumis aux conditions de l’auto-isolement sanitaire durant 14 jours à partir de la date de leur arrivée en Tunisie, et ce sous certaines conditions.Ces conditions concernent la présentation d’un bon d’échange « voucher » (réservation et remboursement) pour un voyage touristique « inclusive tour », via un tour opérateur ainsi que d’un certificat de laboratoire qui montre un résultat négatif du test RT PCR, dont le résultat n’excède pas les 72 heures lors de l’enregistrement a? l’aéroport de?part vers la Tunisie.De même, les voyageurs sont appelés à remplir les cases contenues sur le site https://app.e7mi.tn, avant le départ du vol vers la Tunisie. Le ministère a rappelé également l’impératif d’appliquer les règlements du protocole sanitaire publié par le ministère du Tourisme et de l’artisanat (Cohorting)Enfin, la direction générale de l‘aviation civile relevant du ministère du Transport appelle les compagnies d’aviation tunisiennes et étrangères à respecter ces règlements.

- Publicité-