L’Éthiopie se dirige vers un défaut de paiement de sa dette

Après la Zambie et le Ghana, l’Éthiopie est le troisième pays africain à se diriger vers un défaut de paiement depuis 2020. Les autorités éthiopiennes ont annoncé que le pays ne peut pas honorer un coupon obligataire de 33 millions de dollars lundi 11 décembre. Cette décision met l’Éthiopie – qui a demandé une restructuration de sa dette – sur la voie d’un défaut de paiement imminent.

Une « position extrêmement fragile », des réserves de change très « faibles » et une inflation à deux chiffres figurent parmi les raisons qui ont empêché l’Éthiopie d’honorer un paiement de 33 millions de dollars à ses créanciers, lundi 11 décembre.

Cette dette correspond à une obligation internationale d’un milliard de dollars, arrivant à échéance à la fin de l’année 2024.

Le gouvernement éthiopien, qui cherche à restructurer sa dette, souhaite conclure un accord avec les détenteurs d’obligation privés après être parvenu à une entente avec ses créanciers bilatéraux à la fin du mois de Novembre.

L’Éthiopie a obtenu une suspension provisoire du service de sa dette à hauteur de 1,5 milliard d’euros pendant deux ans – à condition que des négociations engagées avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue de l’obtention d’un prêt – aboutissent d’ici mars 2024.

L’économie du deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, autrefois considéré comme l’une des plus prometteuses du continent, est aujourd’hui exsangue. Elle a été fortement impactée par la crise du Covid-19, combinée aux conséquences de la guerre civile dans le Tigré et continue de souffrir du conflit toujours en cours dans la région Amhara.

