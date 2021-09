L’étiquette « Made In Tunisia », désormais imposée sur la chaussure tunisienne

Dans une déclaration relayée par Radio Med, en marge d’une conférence organisée par la fédération au siège de l’UTICA, le président de la fédération nationale de Cuir et Chaussures, Akrem Belhaj, a déclaré ce mercredi que le décret gouvernemental n’o 571 de l’année 2020, relatif aux chaussures et produits analogues, était intervenu pour organiser le secteur, en imposant l’étiquetage « made in Tunisia », sur toutes les chaussures tunisiennes, vendues sur le marché local, en vue de leur conférer une identité.

Belhaj a aussi fait savoir que le volume des exportations des chaussures était de 1200 milliards l’année écoulée, et a augmenté en 2021 de 20%, par rapport à 2020, la valeur des exportations du secteur.