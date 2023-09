« L’Europe a exploité le dossier des migrants pour faire chanter la Tunisie », selon le FTDS

Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Romdhan Ben Amor, s’est exprimé sur les ondes de Mosaïque Fm, ce vendredi 15 septembre 2023, sur la déclaration de l’état d’urgence par les autorités italiennes en raison de l’arrivée d’un nombre record de migrants dépassant les 5100 personnes en 24 heures.

Il a souligné que l’Italie essayait de se concentrer uniquement sur les migrants qui ont la nationalité tunisienne, le nombre d’arrivées ayant diminué d’environ 20% par rapport à l’année dernière, « mais le but de ce comportement est de nous faire chanter davantage et de faire pression pour renforcer la surveillance par nos unités navales ».

Ben Amor a estimé que la crise sur l’île de « Lampedusa » est liée au système d’accueil italien et est le résultat d’une crise dans la profondeur des politiques européennes et de tensions dans les relations entre les pays, soulignant que l’Europe est capable d’accueillir des centaines de milliers de migrants, mais en raison de la fermeture de toutes les portes, la Méditerranée est devenue la seule porte, la Tunisie et la Libye devenues les principales destinations des migrants.

Le responsable a indiqué que l’Italie s’est présentée comme le propriétaire de la solution magique qui limitera l’arrivée des migrants, mais son incapacité s’est avérée être ce qui lui a fait récolter les fruits de ses erreurs et a confirmé son échec, en disant qu’ « Il a été prouvé que la militarisation des frontières, l’alliance avec les non-démocrates et l’échange d’aide pour arrêter les migrants n’est pas la solution définitive, mais une solution circonstancielle et temporaire ».

Selon ses dires, le dossier des migrants s’est transformé en bras de fer politique et la Tunisie a supporté une grande partie de la crise en raison de l’improvisation dans les décisions et de l’implication dans les approches sécuritaires contre les migrants, « comme en témoignent ce qui se passe à Sfax et l’augmentation continue du nombre de migrants ».