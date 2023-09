L’Europe change enfin de paradigme sur l’immigration

Fébrile, fluctuante et en dernière analyse inutile, l’approche de l’Union européenne vis-à-vis de l’immigration ne lui a valu que des déboires conjugués à des flux encore plus massifs d’arrivées sur ses rivages dont la petite île italienne de Lampedusa est devenue l’incarnation la plus affligeante.

L’Europe, l’Italie en tête, s’est essayée à une variété de démarches pour sinon juguler ces vagues d’exode, du moins en atténuer les rigueurs. Et dans cette panoplie, ont cohabité des scénarii si divers qu’ils donnent parfois l’impression d’être antinomiques. Les accords avec des pays censés être des plaques tournantes de la migration irrégulière comme la Tunisie ont, un moment, semblé fonctionner. Mais avec la dernière vague de flux migratoires submergeant Lampedusa, ils seraient envoyés au magasin des accessoires. En lieu et place, on a suggéré-ou plutôt agité la menace- de décréter un blocus naval de l’Afrique du nord, renvoyant la région à la politique de la canonnière.

Autant de démarches soudainement éclipsées par l’annonce, ce dimanche, sur l’îlot de Lampedusa d’un « plan d’urgence » pour aider l’Italie Rome à gérer les flux migratoires en provenance de l’Afrique du Nord, jumelé à un appel à la solidarité des partenaires européens de la péninsule.

Après avoir visité, avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le centre d’accueil pour migrants de l’île, la présidente de la Commission européenne, von n der Leyen a détaillé un plan d’aide en 10 points, destiné à gérer l’urgence, à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens, faciliter les retours, et à prévenir la répétition d’épisodes d’arrivées massives qui mettent sous forte tension les capacités logistiques et administratives de la péninsule.

A court et moyen terme, les partenaires européens de l’Italie, premier pays d’entrée dans l’UE sur cette route migratoire, doivent prendre leur part, a estimé la présidente de la Commission européenne.

« L’immigration irrégulière est un défi européen qui a besoin d’une réponse européenne », a-t-elle martelé lors d’un point presse. « Nous exhortons les autres Etats membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire », a-t-elle dit, sans mentionner l’Allemagne qui a récemment décidé de ne plus recevoir de migrants arrivés en Italie.

« C’est l’avenir que l’Europe veut se donner qui se joue ici », a pour sa part déclaré Giorgia Meloni, « car l’avenir de l’Europe dépend de sa capacité à affronter les grands défis », parmi lesquels l’immigration.

Meloni reproche à ses partenaires européens de manque de solidarité envers l’Italie, qui a accueilli sur son territoire près de 130.000 migrants depuis le début de l’année.

Un exode sans pareil

Clairement, les deux dirigeantes ont agi dans l’urgence et sous la pression de ce qui se passe à Lampedusa où des milliers de migrants et de réfugiés ont débarqué cette semaine sur l’île italienne de Lampedusa après avoir traversé la mer Méditerranée sur de petits bateaux innavigables en provenance de Tunisie, submergeant les autorités locales et les organisations humanitaires.

Les scènes de chaos dans un centre d’accueil surpeuplé de Lampedusa ont suscité à la fois solidarité et colère, pointant du doigt non seulement les passeurs, mais aussi la Première ministre italienne Giorgia Meloni, les responsables de l’Union européenne et les autorités tunisiennes

Les boat people sont arrivés à bord de plus de 120 petits bateaux en l’espace d’environ 24 heures, portant le nombre de personnes au centre d’accueil local à 7 000 personnes à un moment donné. Cela représente 15 fois sa capacité et plus que la population à temps plein de l’île.

Selon le ministère italien de l’Intérieur, plus de 127 000 migrants ont atteint l’Italie par la mer jusqu’à présent cette année, soit près du double du nombre enregistré à la même période l’année dernière.

Lampedusa, qui est plus proche de l’Afrique du Nord que du continent italien, est depuis longtemps la cible des passeurs. La Tunisie étant désormais la principale rampe de lancement pour l’Europe, l’île accueille aujourd’hui environ 70 % de tous les migrants arrivant en Italie, a déclaré Flavio Di Giacomo, porte-parole du bureau méditerranéen de l’Organisation internationale pour les migrations, cité par Quartz et AP.

L’Europe a déjà été confrontée à un nombre bien plus élevé d’arrivées quotidiennes, notamment lors de la crise migratoire de 2015-2016 et, plus récemment, après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Mais les arrivées consécutives sur la petite île sur une courte période ont rendu les choses difficiles à gérer, a ajouté Di Giacomo.

Les migrants nouvellement arrivés sont progressivement transférés vers le continent, où leurs demandes d’asile seront traitées. Beaucoup espèrent continuer vers d’autres régions d’Europe pour trouver du travail ou retrouver des proches.

À bord des bateaux arrivant à Lampedusa en provenance de Tunisie se trouvent des citoyens de divers pays africains, dont la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et les Tunisiens eux-mêmes. Beaucoup ont vécu et travaillé en Tunisie pendant des années avant de décider de partir en Europe.

Selon l’OIM, un nombre croissant de personnes arrivent également de Tunisie après avoir traversé la frontière depuis la Libye voisine. Il s’agit notamment de citoyens égyptiens, érythréens et soudanais, où le conflit en cours entre chefs militaires rivaux a déjà provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes depuis avril.

La plupart des personnes qui montent à bord des bateaux des passeurs à destination de l’Europe sont des jeunes hommes et des mineurs non accompagnés, bien que des femmes et des enfants soient aperçus, mais en plus petit nombre.

Goulot d’étranglement

Les experts en migration affirment que la tempête méditerranéenne Daniel a forcé les passeurs dans et autour de la ville de Sfax à suspendre leurs opérations pendant plusieurs jours, créant ainsi un goulot d’étranglement. Dès que le temps s’est amélioré, ils ont lancé plus de 100 petits bateaux en fer depuis les plages tunisiennes transportant entre 30 et 40 personnes.

« C’est aussi un moyen de garantir que davantage de personnes passent par Internet et submergent le système », a déclaré Chris Borowski, attaché de presse principal à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, également connue sous le nom de Frontex.

La fin de l’été apporte également une ruée sur les traversées en bateau alors que les migrants tentent leur chance avant les conditions météorologiques plus rigoureuses de l’automne et de l’hiver.

Mais il existe également d’autres facteurs sous-jacents. La situation socio-économique en Tunisie s’aggrave avec une inflation élevée et un manque d’emplois, affectant à la fois les Tunisiens et les étrangers qui y vivent.