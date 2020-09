L’ex avocat de Trump qualifie son client de « tricheur, menteur, fraudeur, brute, raciste »…

« Un tricheur, un menteur, un fraudeur, une brute, un raciste, un prédateur et un escroc ». Les mots de l’avocat Michael Cohen ne sont pas tendres pour son ancien client Donald Trump.

Dans un ouvrage intitulé Disloyal: A Memoir et à paraître ce mardi 8 septembre, l’ancien homme de confiance du président américain revient sur leur relation et ne l’épargne pas.

Selon l’avocat, le milliardaire républicain n’est président que pour ses propres intérêts financiers et fait une fixette sur l’ancien locataire de la Maison Blanche, Barack Obama.

Le livre retrace également la course à la Maison Blanche en 2016 face à la candidate démocrate Hillary Clinton et les difficultés qu’a rencontrées Donald Trump pour séduire les minorités.

« Je n’aurai jamais le vote hispanique », aurait confié l’homme d’affaires à son avocat, « comme les noirs, ils sont trop stupides pour Trump. Ce n’est pas mon peuple ». Michael Cohen assure toutefois que Donald Trump n’aurait jamais employé le terme « nègre » mais qu’il emploierait d’autres termes racistes.

« Donnez-moi un pays dirigé par une personne noire qui ne soit pas un pays de merde… Ils le sont tous! », aurait ainsi confié Donald Trump à son avocat en 2008.

Mais une grande partie du livre de Michael Cohen se concentre sur l’affaire Stormy Daniels. L’actrice de films X qui affirmait avoir eu une liaison avec le président américain a perçu 130.000 dollars de la part de l’avocat en échange de son silence.

« Ça n’est que 130.000 dollars », aurait déclaré le milliardaire américain à la suite de cet accord financier.