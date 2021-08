L’exécrable idée que les jeunes de Tunisie se font de leur establishment politique!

La crise politique actuelle de la Tunisie marque peut-être le moment le plus chancelant du processus de consolidation démocratique depuis 2013. À l’heure actuelle, l’attention est largement focalisée sur les mesures prises par le président de la République, Kais Saied, notamment la concentration des pouvoirs entre ses mains. Alors que le processus de transition de la Tunisie au cours des dix dernières années a souvent été considéré par ses citoyens comme inadéquat ou insincère, la double crise économique et sanitaire de ces dernières années, ainsi que l’élection à la présidence de l’outsider politique populiste crédité d’être au-dessus de la mêlée, a créé un contexte dans lequel ce coup d’État en douceur a été accepté par la population – du moins pour le moment. Maintenant que la suspension de 30 jours du parlement a été prolongée, l’inquiétude grandit quant à la manière de sortir de l’impasse actuelle en l’absence d’une Cour constitutionnelle, se demande le think tank « The Arab Reform Initiative ».

Pourtant, le succès de la transition démocratique et les perspectives de consolidation démocratique à long terme ne dépendent pas seulement de l’intention ou même de la capacité de Kais Saied à trouver une feuille de route pour sortir de cette crise qu’il a lui-même créée. Elles ne dépendent pas non plus uniquement de la résilience des institutions démocratiques et de l’application de la constitution. Les transitions démocratiques sont par nature des processus ténus et non linéaires. Une dimension essentielle de leur réussite, au-delà des facteurs institutionnels et procéduraux, est le soutien de masse au système démocratique lui-même. Dans certains contextes de transition, comme dans les régimes post-communistes d’Europe de l’Est, ce soutien se traduit par des gains économiques et une amélioration des conditions de vie, lorsque les avantages d’un régime démocratique se font sentir dans la vie quotidienne.

Dans le cas de la Tunisie, embourbée dans la détérioration économique depuis 2011, les améliorations quotidiennes tangibles depuis la transition ont été largement absentes pour la plupart, et de fait, la corrélation entre la détérioration du contexte économique et la diminution du soutien à la démocratie a été constatée dans les enquêtes d’Afrobaromètre et d’autres. Toutefois, le soutien à la démocratie en période de transition peut également résulter de processus de socialisation politique, et en particulier de la socialisation des jeunes générations qui n’ont eu qu’une expérience limitée des régimes ou des systèmes de gouvernement précédents.

Méfiance envers les institutions

Cependant, si l’on examine un microcosme de la jeunesse tunisienne, et en particulier celle des gouvernorats marginalisés qui n’ont pas bénéficié en termes socio-économiques de la transition vers la démocratie, il apparaît que la socialisation politique de ces dix dernières années n’a pas réussi à produire des attitudes démocratiques généralisées. La socialisation à la démocratie par le biais des vecteurs institutionnels – et en particulier du système scolaire public – a été déficiente ; au lieu de cela, les compréhensions et les valeurs politiques sont encore largement transmises de génération en génération au sein des familles et des cercles sociaux. Les jeunes des zones marginalisées – confrontés à un manque d’options de travail décent et à un isolement géographique et culturel persistant, mais ne bénéficiant pas non plus d’une forme actualisée de socialisation politique par le biais du système scolaire – continuent d’avoir peu confiance dans les institutions et le processus démocratique. Quant au concept de démocratie, il reste vague, tant au sens abstrait que pratique. Ce manque de soutien au système politique actuel parmi les jeunes a des implications importantes pour la consolidation démocratique à long terme, et en particulier en ce moment de crise. Comprendre où se situent les jeunes marginalisés en termes de croyances et de valeurs politiques, et où se produit la socialisation politique à la démocratie, peut éclairer sur la façon dont les prochains mois, et Kais Saied lui-même, seront perçus par la population et sur certaines des implications à plus long terme pour la consolidation démocratique.

Entre janvier et avril 2021, The Arab Reform Initiative « l’Initiative de réforme arabe » a mené 12 discussions de groupe, pour un total de 109 participants, avec de jeunes Tunisiens âgés de 18 à 35 ans dans six villes représentant des zones marginalisées : Foussana, Kasserine, Hajeb Laayoun, Kairouan, Chebika et Medjez el Bab. Les discussions de groupe, qui représentaient un large échantillon de milieux éducatifs et socio-économiques et la parité hommes-femmes, visaient à évaluer les attitudes des participants à l’égard de la démocratie et la manière dont la démocratie est comprise en tant que concept et pratique ; les valeurs que les participants associent à la démocratie et ce à quoi la démocratie ressemble idéalement dans la pratique pour eux ; comment les croyances et les attentes politiques des participants ont changé au fil du temps ; pourquoi ils votent/ne votent pas et quels sont les facteurs qui influencent leur choix de candidats ; et ce qu’ils identifient comme les principaux défis et priorités pour leur communauté et pour la Tunisie dans son ensemble.

Les élections, un mal nécessaire

Les discussions ont révélé une critique presque universellement partagée de la situation politique actuelle (c’est-à-dire jusqu’au 25 juillet 2021). Les partis et les élites politiques, dans l’ensemble considérés comme corrompus et intéressés uniquement par les gains personnels, sont considérés comme les principaux responsables de l’état de dégradation du pays et de ses institutions. De même, le processus électoral en ce qui concerne la politique au niveau national est perçu de manière négative. Les résultats des élections sont remis en question non pas en raison de fautes de procédure, mais parce que les candidats élus sont perçus comme incompétents et/ou inefficaces. En effet, pour certains jeunes, l’absence de résultats concrets en termes d’amélioration économique ou de niveau de vie à la lumière des processus électoraux a en fait diminué la légitimité des élections dans le cadre de la transition démocratique de la Tunisie. Au mieux, certains jeunes ont concédé que les élections étaient un mal nécessaire étant donné le passé dictatorial du pays ; cependant, dans aucun cas le processus électoral pour le parlement ou la présidence n’a été considéré comme contribuant à une véritable représentation. La seule exception a été les élections municipales de 2018 : les autorités locales sont perçues comme étant plus proches des problèmes réels de la vie quotidienne, et répondant mieux aux doléances, et à ce titre, une plus grande légitimité est conférée aux élections municipales (cette différence de légitimité et de perception de la pertinence du processus électoral entre les niveaux national et municipal peut également être observée dans les taux de participation électorale des jeunes de manière plus générale), fait remarquer le think tank .