L’hommage de Tarak Arfaoui à Mme Bouden

Hommage à Mme Bouden, cheffe du gouvernement tunisien, une première mémorable dans l’histoire de ce pays. Hommage à cette bonne dame que d’aucuns qualifient d’exceptionnelle d’abord pour sa candeur, sa bonhomie, son expression radieuse souriante et candide et à ceux qui l’ont côtoyée, pour son sérieux, son acharnement au travail et sa grande compétence dans son domaine professionnel.

Elle est tout aussi exceptionnelle pour avoir accepté en ces années de braise, une très lourde charge pour nous faire sortir du marasme politique et économique dans lesquels est embourbé notre pays. Elle est exceptionnelle par sa manière de gérer les affaires dans une opacité totale que l’on peut qualifier de véritable blackout qui lui a été imposé par son mentor sans jamais s’adresser, ni aux médias ni à ses concitoyens, qu’elle tient dans sa haute estime, pour éclairer leur présent et tracer leur avenir.

C’est vraiment une femme exceptionnelle qui a eu le courage, par amour de son pays, poussée par un patriotisme tout aussi exceptionnel, de faire le grand saut dans le marécage de la politique, sans arrière-pensée, sans aucune expérience, sans aucun background politique. Sa fantastique résilience lui permet de supporter les diatribes délirantes de son chef avec un large sourire qui frise la béatitude, et à avaler sans broncher ses couleuvres, à supporter ses graves dérives et à participer aux manigances qui vont mener le pays vers la banqueroute ; tout cela avec une insouciance et un stoïcisme hors du commun. Hommage à Mme Bouden, cette femme exceptionnelle qui accepte de se sacrifier sur l’autel de l’arrivisme et de l’opportunisme, pour le bien de ses compatriotes, en inscrivant son nom en lettres d’or dans les années noires de l’histoire malheureuse de ce vénérable pays qui a vu jadis une autre trempe de vrais dirigeants exceptionnels.