L’huile d’olive, produit phare de la Tunisie au salon international « Summer Fancy Food Show 2022 »

La Tunisie participera au Salon International de l’agroalimentaire « Summer Fancy Food Show 2022 », qui se tient du 12 au 14 juin 2022 à New York (Etats Unis d’Amérique) avec son produit phare: l’huile d’olive.

Plus de 2400 exposants et 34 000 visiteurs sont attendus à cette nouvelle édition de « Summer Fancy Food Show », perçu comme l’un des plus grands salons de l’alimentation spécialisée en Amérique du Nord.

Le pavillon tunisien, encadré par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement PACKTEC, regroupe une dizaine d’entreprises spécialisées dans la filière d’huile d’olive conditionnée.

L’objectif est de promouvoir et de contribuer à l’augmentation des exportations tunisiennes en l’huile d’olive vers ce marché considéré comme l’une des premières destinations à l’export pour la Tunisie.

Plusieurs événements sont prévus dans le cadre de ce salon, dont des séances de dégustation, des rencontres BtoB entre les distributeurs américains et les chefs d’entreprises tunisiennes exposantes…

Pour rappel, l’huile d’olive tunisienne est désormais exportée à plus de 60 destinations dont principalement les Etats Unis d’Amérique.