L’IACE bat la Tunisie sur son propre terrain !

Qu’il soit pardonné à l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), dans son beau siège paradisiaque aux Berges du Lac de Tunis, qui, en un clin d’œil, a pulvérisé la réputation mondiale que la Tunisie a mis près de 70 ans à bâtir en matière d’émancipation féminine et d’égalité entre les genres ou les hommes et les femmes.

De nombreux commentateurs tunisiens ont été intrigués, voire choqués, que la Tunisie, actuellement un des rares pays au monde dotés d’un gouvernement composé d’autant de femmes que d’hommes, soit reléguée aux tout derniers rangs dans un classement mondial sur l’égalité entre les genres.

La 18ème édition du rapport annuel intitulé « GlobalGender Gap » publiée, mercredi 21 Juin 2023, par le World Economic Forum a classé la Tunisie à la 128ème place sur les 148 pays couverts par cette enquête mondiale annuelle sur l’écart ou la fracture entre les genres ( Gender Gap), pour 2022.

Partenaire officiel du World Economic Forum, c’est, en effet, l’Institut Arabe des Chefs d’entreprises (IACE) qui a mené cette enquête pour le cas de la Tunisie.

Comme l’a dit un commentateur, le spectacle quotidien qu’offre la rue tunisienne, du matin au soir, et dans l’ensemble du territoire tunisien, depuis des décades, apporte un cinglant démenti à tous les chiffres du monde pouvant conduire à de pareilles conclusions.

Mais, le mal vient toujours de l’intérieur, a-t-il souligné émettant l’espoir de voir l’IACE fournir à l’opinion tunisienne plus de détails sur le déroulement de son enquête et les données dont il s’est servi.

Ainsi, ajoute-t-il, concernant le critère de la participation et opportunités économiques, s’il y a vraiment, défaillance, l’IACE en tant qu’un des nombreux représentants du secteur privé en Tunisie, en assume sa part de responsabilité. Car pour la fonction publique et le secteur public, la règle a toujours été le concours.

Portefeuilles clés

Mais, malgré ce tamis, plusieurs métiers se sont féminisés, en Tunisie, comme le journalisme, la santé, la médecine. Le premier responsable de la télévision tunisienne est actuellement une femme. Une femme a dernièrement présidé aux destinées de l’Agence nationale de Presse (TAP).

Un des vice-présidents du parlement tunisien est une femme, tandis que les portefeuilles clés du gouvernement sont détenus par des femmes, la présidence du gouvernement, la justice, les finances, le commerce, l’industrie, l’équipement, l’environnement, la famille, la culture.

Les femmes et filles tunisiennes sont au volant des voitures depuis l’Indépendance du pays en 1956 et s’habillent au dernier cri de la mode mondiale.

Pour l’éducation et l’enseignement, les indicateurs réels de la Tunisie rivalisent avec ceux des pays les plus évolués. Le nombre des filles dans l’enseignement supérieur dépasse celui des garçons, de manière générale et dans les disciplines de pointe comme les disciplines techniques et scientifiques.

Ceux parmi les Arabes et les Africains qui ont l’occasion de visiter la Tunisie, la présentent comme un pays complètement européanisé, parfois avec un ton critique dissimulé. « You are very western » disaient les frères africains.

Aussi, peut-on se demander d’où l’IACE a-t-il pu se ressourcer pour produire ses jugements.

S.B.H