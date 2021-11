L’IACE « L’entreprise et la République » à Sousse

La 35ème édition des journées de l’entreprise aura lieu du 9 au 11 décembre 2021, à Sousse, sur le thème «L’entreprise et la République : une reconstruction commune», a fait savoir vendredi, l’Institut arabe des chefs d’entreprises, think tank économique, œuvrant pour la promotion du secteur privé.

L’ouverture officielle de cet évènement économique annuel consacré à la réflexion sur les défis et enjeux qu’affronte l’entreprise, aura lieu le vendredi 10 décembre 2021.Prendront part à cet évènement, « plusieurs personnalités politiques, experts et représentants des institutions internationales, dont la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi, les ministres des finances, Sihem Boughdiri Nemsia et de l’Economie et de la planification, Samir Saied, le secrétaire générale de l’UGTT, Noureddine Taboubi, ainsi d’anciens ministres, des experts et des universitaires, des chefs d’entreprises, et des représentants de la société civile », a précisé l’IACE.Et de rappeler que la question du financement, bien que régulièrement posée lors des précédentes sessions depuis 2017, se présente comme la contrainte principale, pour engager la mutation nécessaire de l’entreprise tunisienne.Dans cette perspective, les journées de l’entreprise débuteront par une session spéciale, le jeudi 9 décembre 2021, intitulée :« Le financement du stress budgétaire et ses effet collatéraux» (effet d’éviction, dérapages des ratios d’endettement, coupes sur les dépenses d’investissement, non paiement des fournisseurs privés, …). L’Institut pointe l’importance de la gestion qui « s’avère déterminante pour l’efficacité des politiques de stabilisation économique et la qualité des politiques publiques ».Durant le deuxième jour de cet évènement économique annuel, quatre panels seront organisés. Le premier se tiendra le 10 décembre, sur le thème « Institutions et efficacité économique ».

A cet égard, l’IACE a souligné que l’efficacité économique des politiques publiques suppose un cadre favorisant l’adhésion des investisseurs, au-delà de l’amélioration de l’environnement des affaires et des coûts des facteurs, au cadre institutionnel mis en place et à la vision qui en découle.Le deuxième panel portera sur le thème:« Investissement et attentisme : quels remèdes ?».

Il axera sur l’importance d’envisager ensemble, les pistes de relance pour dépasser la phase d’échec du fonctionnement des institutions et des politiques publiques ainsi que de sortir de cette situation où l’attentisme prime sur le besoin d’investissement et où la menace d’une stagflation doit être sérieusement considérée.S’agissant du troisième panel, il traitera des attentes sociales et de l’entreprise Républicaine». L’objectif étant « de consacrer une nouvelle approche du rôle de l’entreprise républicaine, pleinement responsable et investie dans sa mission de partenaire économique et social. Ceci devient aujourd’hui, un impératif dans l’accompagnement du processus démocratique, et qui plus est dans une période de tension budgétaire et de persistance du risque sanitaire ».Le quatrième panel examinera le thème de « L’entreprise entre économie de rente et champions nationaux ».

Selon l’IACE, « certaines positions dominantes ou de rente empêcheraient de nouveaux acteurs d’exister dans un marché limité par sa taille et où les majors ont du mal à se transformer en champions nationaux capables d’être des locomotives pour l’export et l’internationalisation ».Le dernier jour, le 11 décembre 2021, deux sessions spéciales seront organisées en parallèle, suivies par deux panels en plénière. La première session spéciale intitulée : « Entreprises et Startups : Quelles Interactions?», sera consacrée à l’approche de la relation de coexistence entre les startups et les entreprises classiques et confirmées dans le paysage économique. La deuxième session sur le thème « l’Image de l’entreprise et de l’entrepreneur », sera dédiée à la perception de l’entreprise et de l’entrepreneur dans la société et à la reconnaissance sociale qu’ils méritent.S’agissant de deux derniers panels, ils seront organisés sur les thèmes de «L’entreprise et la politique: influence et financement» et de la «Jeunesse et l’entreprise: vision d’avenir»Pour l’IACE, une entreprise républicaine est une entité ouverte sur son environnement social et politique, devant pouvoir jouer un rôle dans les choix nationaux influant sur son environnement et sa compétitivité et partant sur sa capacité à être un acteur du développement. Elle doit accorder également, de l’importance à la question de la jeunesse et son intégration dans le tissu économique