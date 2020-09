Liban: Aoun ne voit pas de solution pour former un gouvernement

Le président libanais Michel Aoun a déclaré lundi ne pas voir de solution en l’état pour permettre la formation d’un nouveau gouvernement, promettant un « enfer » pour le pays s’il ne parvenait pas à faire aboutir les négociations.

Il a proposé de supprimer la répartition des principaux ministères selon des critères confessionnels alors que les mouvements Hezbollah et Amal exigent selon lui une personnalité chiite pour le portefeuille des Finances.

« Comme les positions se sont durcies, il semble qu’il n’y ait aucune solution à un horizon proche », a dit le chef de l’Etat dans une allocution télévisée, dont des extraits ont été diffusés sur le compte Twitter de la présidence.

Le pays entrera « en enfer » s’il ne parvient pas à former de gouvernement, a déploré l’ancien général.

Prié de dire s’il n’y avait guère plus d’espoir de voir le gouvernement se former, il a considéré qu’un « miracle » était possible.

Près d’une semaine après la date limite du 15 septembre que leur avait fixée Emmanuel Macron, les partis politiques libanais n’ont toujours pas réussi à s’entendre sur la composition du nouveau gouvernement.