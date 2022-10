Libye: 67 Milliards LYD en revenus pétroliers

Les revenus des ventes de pétrole atteignent 67 Mds LYD, ceux des redevances pétrolières 9,5 Mds LYD, et ceux des redevances datant des années précédentes 11,4 Mds LYD. A cela s’ajoute des recettes fiscales de 787 M LYD, des recettes douanières de 146 M LYD et des télécommunications de 146 M LYD. Ainsi, le total des recettes atteint 89,7 Mds LYD. Concernant les dépenses, elles s’élèvent à la fin du mois de septembre à 67,2 Mds LYD. Le montant des salaires publics est de 32,2 Mds LYD tandis que les dépenses de soutien s’élèvent à 12,6 Mds LYD et les dépenses de développement sont de 378 M LYD. Enfin, la NOC bénéficie d’un budget exceptionnel de 15,2 Mds LYD

