Libye : Accord sur un cessez-le-feu permanent

Les parties en conflit en Libye ont signé vendredi 23 octobre un cessez-le-feu national et permanent avec « effet immédiat », après cinq jours de discussions à Genève, organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU).

« Les parties libyennes sont parvenues à un accord de cessez-le-feu permanent dans toute la Libye. Cet accomplissement représente un tournant important vers la paix et la stabilité en Libye », a estimé la Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul). La signature de l’accord, organisée dans la salle du palais des Nations de Genève, qui est utilisée pour les réunions régulières de la Conférence du désarmement, a duré une dizaine de minutes, suivie d’une salve d’applaudissements.

« Aujourd’hui est un bon jour pour le peuple libyen », a déclaré Stephanie Williams, chef par intérim de la Manul. Les parties rivales ont convenu que « toutes les unités militaires et les groupes armés sur la ligne de front doivent retourner dans leurs camps », a ajouté Mme Williams, soulignant que cela sera « accompagné du départ de tous les mercenaires et combattants étrangers de tout le territoire libyen, terre, air et mer, dans un délai maximum de trois mois à partir d’aujourd’hui ».