Libye : Brega achève la construction d’une unité de remplissage de bouteilles de gaz de cuisine dans l’Est du pays

La Brega Company est une filiale de la National Oil Corporation Libyenne (NOC) chargée de la distribution locale d’huiles, de carburants et de gaz de cuisine. Le 26 février, l’entreprise a annoncé avoir terminé la construction d’une troisième unité de remplissage de bouteilles de gaz d’une capacité de 400 bouteilles par heure. La nouvelle unité est située dans l’Est de la Libye, après les récentes constructions d’unités dans l’Ouest et le Sud du pays. Brega a déclaré que l’unité de remplissage a été construite avec une main-d’œuvre locale afin d’encourager la relance de l’économie de la région. De plus, la déclaration officielle présente la construction de l’unité comme nécessaire pour répondre à la demande accrue de bouteilles de gaz et réduire les pénuries ainsi que le marché noir qui en résulte.