Libye : hausse vertigineuse de la criminalité et de la toxicomanie

L’instabilité politique et le relâchement sécuritaire y sont sûrement pour quelque chose. La Libye sœur fait face à une hausse vertigineuse de la criminalité, de la toxicomanie, des divorces et de la violence conjugale, selon les intervenants à une émission télévisée diffusée , samedi 27 août, sur ce sujet, par la chaine de télévision libyenne, Libia el Hadath.

Il a été annoncé à cette occasion que plus de 137 mille crimes ont été enregistrés en Libye, depuis 5 mois. A titre de comparaison, la moyenne annuelle en Tunisie est 200 mille crimes, mais la Tunisie est plus peuplée que la Libye.

Les participants à l’émission, des sécuritaires, des universitaires et des hommes religieux, ont lancé un cri d’alarme à cet effet, s’indignant que les officiels libyens absorbés par leurs querelles internes et la lutte au pouvoir, ne prêtent aucune attention à ces fléaux qui menacent le fondement de la société et de la famille libyennes.