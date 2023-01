Libye: L’accord pétrolier avec la Turquie suspendu par une juridiction de Tripoli

Le 10 janvier, la Cour d’appel de Tripoli a décidé de suspendre la mise en œuvre du protocole d’accord signé entre le GUN et la Turquie sur l’exploration pétrolière et gazière en Méditerranée. Cette décision a été prise suite au recours de cinq avocats devant la Cour d’appel contre le protocole d’accord signé en octobre 2022. Les requérants ont fait valoir que l’accord politique libyen empêchait le GUN de conclure tout accord international, qu’il violait de nombreuses dispositions légales, notamment la loi sur le pétrole, celle sur le contrôle des dépenses publiques par le Bureau d’audit ou la loi de finances de 2008. Le protocole d’accord sur la recherche de pétrole et de gaz en Méditerranée avait provoqué de vives réactions, tant au niveau national qu’international, certains remettant en question le contenu du mémorandum basé sur un accord de délimitation maritime entre la Turquie et la Libye de 2019 lui-même contesté, d’autres soulignant le manque de légitimité d’un gouvernement intérimaire pour signer tout accord impliquant des obligations à long terme pour l’État libyen.

Par ailleurs, et dans le cadre de la conduite d’une politique de transformation numérique de l’administration publique en Libye, le directeur du conseil national de planification Mahmoud Al Futaisi a annoncé le 6 janvier le lancement d’une plateforme de publication d’indicateurs économiques libyens. Le conseil a par ailleurs déclaré qu’en coopération avec les agences gouvernementales et internationales accréditées une version contenant des indicateurs sociaux et de gouvernance sera également lancée.