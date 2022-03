Libye : Le ministère de l’économie apaise les tensions suite aux rumeurs de pénuries de blé

Des rumeurs circulent en Libye selon lesquelles le pays devrait être affecté par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne puisque l’approvisionnement de son stock stratégique de céréales dépend des importations ukrainiennes. En effet, la Libye importe 20% de ses besoins en blé et en orge d’Ukraine, soit environ 650 000 tonnes par an. Toutefois, le ministre de l’économie et du commerce du GUN (Gouvernement d’Unité Nationale), Mohammed El Haweij, a déclaré le 27 février que les réserves de blé de la Libye devraient être suffisantes pendant plus d’un an. En effet, la Libye consomme un million de tonnes de blé par an et les stocks existants s’élèvent à plus de 400 000 tonnes, en plus de contrats d’environ 500 000 tonnes qui seront exécutés en cours d’année. Par ailleurs, Al-Haweij a mis en garde contre les spéculateurs qui tentent de créer le chaos pour réaliser des gains. Des opérations de répression ont été menées contre les vendeurs de farine ayant augmenté les prix de la farine sous prétexte d’une pénurie.

Rappelons par ailleurs, que le Premier ministre, Fathi Bashaga, a présenté sa proposition de gouvernement au Parlement le 1er mars. Il a obtenu la confiance de la chambre des représentants avec 92 voix favorables parmi les 101 députés présents. Le gouvernement en question est composé de 41 membres, dont le Premier ministre, ses deux adjoints, 30 ministres et 8 secrétaires d’État. Seules deux femmes font partie de ce nouveau gouvernement. Dans le même temps, l’ex-Premier ministre par intérim, Ali Dbeiba a refusé de reconnaître le vote de confiance du Parlement en faveur de Bashaga. Il dénonce « une fraude »