Libye: Le Premier ministre intérimaire Dbeibah candidat à la présidentielle

Après le fils de Mouammar Kadhafi et le maréchal Haftar, le Premier ministre libyen par intérim Abdelhamid Dbeibah est entré dans la course présidentielle dimanche, provoquant un nouveau bouleversement du jeu électoral à un mois du scrutin.

Il a signé des documents et pris des photos de son dossier déposé au siège de la Haute commission électorale (HNEC) à Tripoli, à la veille de la clôture des candidatures, selon des images retransmises en direct par la télévision nationale.

« C’est un jour historique et décisif. Je suis venu pour la patrie et l’unité de la patrie », a déclaré M. Dbeibah, 57e candidat à déposer son dossier. Il s’est mis « au service des Libyens », qu’il a appelés à « ne pas perdre espoir ». « Nous avons commencé le chemin ensemble, nous le terminerons ensemble », a–il ajouté, en promettant qu’il n’y aurait « plus de guerres ».