Libye : L’ONU confiante dans la conclusion d’une trêve durable

L’émissaire des Nations unies par intérim pour la Libye, Stephanie Williams, s’est déclarée confiante, mercredi, dans la conclusion d’un cessez-le-feu durable dans le pays au vu des discussions en cours entre belligérants, qui ont déjà abouti à un accord sur la réouverture des liaisons terrestres et aériennes.

- Publicité-

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Genève, la diplomate américaine a déclaré que les deux parties, qui négocient depuis plusieurs semaines à Genève, ont également convenu de maintenir « le calme sur les lignes de front et d’éviter toute escalade militaire ».

« C’est pour cela que je continue à être très optimiste sur le fait que les parties vont conclure un cessez-le-feu plus durable et permanent », a-t-elle ajouté.

Les premiers vols entre Tripoli et Benghazi, la principale ville de Cyrénaïque, dans l’Est, reprendront cette semaine et les deux camps ont également dit vouloir progresser sur un échange de prisonniers, a précisé l’émissaire.

Les puissances étrangères doivent « faire place nette », a dit l’émissaire des Nations unies, selon qui les belligérants libyens ont déjà convenu qu’en cas de conclusion d’un accord de trêve permanente, tous les mercenaires et forces étrangères devront se retirer du pays dans un délai de trois mois, sous la supervision des Nations unies.