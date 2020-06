Libye : Paris, Rome et Berlin appellent à la fin de « toutes les ingérences » étrangères

Paris, Rome et Berlin ont appelé à la fin de « toutes les ingérences » d’acteurs étrangers en Libye, dans un communiqué commun diffusé jeudi 25 juin au soir. Ils les « exhortent également (…) à respecter pleinement l’embargo sur les armes établi par le Conseil de sécurité des Nations unies ».

« Face au risque croissant de dégradation de la situation en Libye et d’escalade régionale, la France, l’Allemagne et l’Italie appellent toutes les parties libyennes à cesser immédiatement et sans condition les combats et à suspendre le renforcement en cours des moyens militaires à travers le pays », soulignent ces trois pays européens.

Mercredi, le ministre italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio, en visite à Tripoli, et le chef du gouvernement d’accord national (GAN), Faïez Sarraj, avaient déjà appelé à la fin des interventions étrangères dans ce pays.