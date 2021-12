Libye: Report, sans surprise, de l’élection présidentielle

Sans surprise, l’élection présidentielle en Libye va être reportée, à deux jours de la tenue du scrutin initialement prévu le 24 décembre.

Confronté à un calendrier électoral devenu intenable, alors que la liste définitive et officielle des candidats n’a toujours pas été dévoilée et qu’aucune institution ne semblait vouloir prendre publiquement la responsabilité d’officialiser un report de ce scrutin, la Haute Commission électorale libyenne (HNEC) a franchi le pas, mercredi 22 décembre, en « proposant », d’organiser le premier tour de la présidentielle le 24 janvier 2022. Et ce, « après concertation » avec le Parlement », à qui il reviendra d’entériner une nouvelle date.

Alors que les désaccords entre les camps rivaux, l’un dans l’Ouest et l’autre dans l’Est, paraissent insurmontables, au point qu’aucun d’entre eux n’était prêt à reconnaître les résultats de la présidentielle, rien ne garantit qu’il y aura une entente rapide autour d’un nouveau calendrier électoral.

« Le climat n’est pas rationnellement propice pour organiser des élections de ce type, et les principaux candidats ne semblent pas prêts à participer à un scrutin d’une manière sérieuse et loyale », expliquait récemment, à France 24, Hafed al-Ghwell, spécialiste de la Libye et chercheur auprès du Foreign Policy Institute (FPI) de l’Université Johns Hopkins, à Baltimore.