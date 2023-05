L’identification numérique démarre sur les chapeaux de roues

Le service de contrats électroniques a été activé pour transférer la propriété des véhicules privés, et il peut être utilisé au travers de l’identité numérique, disponible via le portail citoyen, a annoncé le directeur général des technologies de la communication au ministère des Technologies de la communication, Chawki Chihi, à African Manager.

Ila expliqué la manière dont le processus de vente de véhicules est effectué électroniquement, soulignant que le processus de collecte de la carte grise par voie électronique n’a pas encore été activé, car le citoyen doit se rendre à l’Agence technique des transports terrestres.

Il a, en effet, indiqué que cinq premières personnes ont déjà bénéficié du service des contrats électroniques, leurs suggestions et perceptions ont été reçues pour développer le service, et des travaux seront effectués pour que l’ensemble du processus se fasse électroniquement, y compris celui de la carte grise.

L’importance du service d’identité électronique

Chihi a parlé du service « e-ID », qui permet aux citoyens d’accéder aux services en ligne, où le demandeur de la prestation doit se déplacer pour vérifier son identité, « ce qui est une étape très importante pour s’assurer que le titulaire de l’identité est la même personne qui a soumis la demande ».

Il a expliqué que des réunions ont eu lieu avec les fournisseurs de services de télécommunications en Tunisie, sur les problèmes liés aux numéros de téléphone appartenant à des entreprises ainsi qu’à leurs employés.

Cela s’ajoute au travail de recherche de solutions techniques spéciales en relation avec les Tunisiens à l’étranger souhaitant obtenir une identité numérique.

Il a souligné qu’à travers le portail citoyen et l’adoption de l’identité électronique, toutes les données sont mises à la disposition de l’administration, afin de faciliter la communication avec le citoyen.

Le responsable a déclaré, par ailleurs, que des travaux sont en cours pour activer le service d’inscription universitaire, indiquant que ceux qui souhaitent en savoir davantage, doivent contacter le ministère pour communiquer leurs commentaires et leurs perceptions sur les services.

En outre, un e-mail officiel a été créé pour le citoyen, pour devoir se prêter ensuite à diverses notifications.

47225 Identifications numériques actives

Chawki Chihi a déclaré que le nombre d’identifications numériques actives a atteint 47225, notant les campagnes organisées dans les régions, en plus de communiquer avec les ministères pour permettre aux fonctionnaires d’obtenir des identifications numériques.

Il a affirmé que le nombre de courriels augmente petit à petit, en plus de l’augmentation des demandes de cartes, assurant que 10 mille cartes seront fournies gratuitement, à condition que leur prix soit ultérieurement inférieur à 15 dinars.

S’agissant de la « légalisation de signature », le directeur général des Technologies de la communication a expliqué que la numérisation de cette procédure nécessite un certain temps.

La Tunisie participera à GITEX AFRICA et VIVATECH très prochainement

La Tunisie participera à la première édition de GITEX AFRICA, qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 31 mai au 2 juin, et mettra en vedette environ 900 exposants, plus de 30 délégations officielles et 250 investisseurs de plus de 100 pays, a indiqué Chihi.

Il a, à cet effet, indiqué que cette participation est très importante, le pavillon tunisien comprendra 17 institutions émergentes dans divers domaines technologiques, et sera l’occasion de présenter leurs services, de participer à des concours et de trouver des opportunités de financement auprès d’investisseurs étrangers.

La Tunisie participera également à la septième édition de VIVATECH à Paris du 14 au 17 juin, avec un pavillon de 10 startups, 146 pays et plus de 2500 exposants issus d’institutions et de startups.

Il a souligné que l’objectif de ces salons est d’aider les startups à échanger leur expertise et leurs expériences, et à trouver une opportunité d’investissement et de signature d’entreprises internationales.