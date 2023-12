Ligue 1 (12e journée): L’Espérance ST et l’US Monastirienne réalisent l’essentiel en attedant le face à face de samedi

L’Espérance sportive de Tunis et l’US Monastirienne principaux prétendants à la pôle position dans la poule B de la ligue 1 du football professionnel dans sa première phase ont fait l’essentiel ce mercredi en attendant le face à face décisif au titre de la 13e et avant-dernière journée prévue samedi.

En effet, le club sang et or a remporté ce mercredi dans son fief de Radès le clasico de la 12e journée devant le CS Sfaxien 1-0 grâce à la réalisation d’Oussama Bouguerra intervenue dès la 16e minute de jeu.

Une courte mais précieuse victoire pour les protégés de Tarek Thabet qui enchaînent avec un 7e succès d’affilée tout en demeurant la seule formation invaincue du championnat.

L’Espérance qui consolide ainsi son leadership avec 28 points, infligeait sa 4e défaite de la saison aux sfaxiens, toujours 3e avec 19 points.

De son côté, l’US Monastirienne conserve sa place de dauphin à la faveur de son succès, le 8e en dix matchs aux dépens des miniers à Métlaoui.

Avec 25 points au compteur et trois longueurs de retard sur le leader espérantistes, les fils de la capitale du Ribat se doivent de remporter le face à face de samedi pour espérer s’emparer de la pôle position et engranger les points bonus.

L’ES Métlaoui qui essuie sa 5e défaite, conserve son 5e rang avec 9 points et se voit d’ores et déjà contraint de jouer les play-out.

La troisième et derrière affiche de jeudi a opposé à Tataouine, l’Union sportive de la place au CA Bizertin.

Les cabistes ont réussi le challenge de revenir victorieux de ce déplacement périlleux grâce à un doublé d’Ibrahima Sissoko à la 6e et 57e minutes de jeu.

Le CAB réalise une troisième victoire importante mais insuffisante pour accéder aux play-off, étant toujours 4e avec 12 points.

L’US Tataouine est, quant à elle, assurée de devoir jouer les play-out en étant toujours dans l’incapacité de quitter une 6e et avant-dernière place qu’elle occupe depuis plusieurs journées.

Voici les résultats:

Mercredi 27

. Poule B

A Radès :

Espérance ST 1 Oussema Bouguerra 16′

CS Sfaxien 0

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

US Monastir 3 Bilel Ait Malek 7′, Zied Aloui 36′, Faiçal Mannai 89′

A Tataouine :

US Tataouine 1 Ahmed Hadhri 55′

CA Bizertin 2 Ibrahima Sissoko 6′ et 57′

AS Marsa exempt

Classement Pts J V N D BP BC Dif

Espérance 28 10 9 1 0 17 3 +14 US Monastir 25 10 8 1 1 21 7 +14 CS Sfaxien 19 11 6 1 4 12 4 +8 CA Bizertin 12 10 3 3 4 7 10 -3 ES Métlaoui 9 10 2 3 5 8 15 -7 US Tataouine 6 10 1 3 6 5 15 -10 AS Marsa 2 10 0 2 8 3 17 -14

Mardi 26 décembre

. Poule A :

Au Bardo :

Stade Tunisien 2 Hamza Khadhraoui 45′, Haythem Jouini 64′

C. Africain 1 Kingsley Eduwo 7′

A Medjez El Beb :

O. Béja 1 Ahmed Amri 37′

USB Guerdane 1 Chaouki Ben Khedher 77′

A Soliman :

AS Soliman 0

EGS Gafsa 2 Sadok Ben Salem 45′, Alkhaly Bangoura 86′

Etoile du Sahel exempte

Classement Pts J V N D BP BC Dif S. Tunisien 23 11 7 2 2 18 10 +8 ES Sahel 21 10 6 3 1 13 4 +9 C. Africain 18 9 5 3 2 12 7 +5 O. Béja 14 10 4 2 4 8 12 -4 USB Guerdane 12 11 3 3 5 8 11 -3 EGS Gafsa 9 10 2 3 5 8 13 -5 AS Soliman 3 10 1 0 9 6 16 -10