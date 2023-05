 Ligue 1 (6e journée play-off): Le C.Africain remporte le derby de la capitale (1-0) et s’empare de la 2e place

Le Club Africain a remporté le derby de la capitale face à l’Espérance de Tunis (1-0), pour s’emparer de la deuxième place de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue de la 6e journée play-off disputée dimanche.

Hormis une énorme occasion de Ali Amri à la 11e côté clubiste et des tentatives peu dangeureuses de part et d’autre, ce 139e derby de la capitale disputé devant un public nombreux au stade Hammadi Agrebi de Radès, n’a pas connu de grosses occasions notamment en première période.

C’est au bout d’un pressing clubiste que Hamdi Labidi, entré dans le dernier quart d’heure de la rencontre, à la place de Tougai, a débloqué la situation d’une superbe tête plongeante qui n’a laissé aucune chance au gardien esopérantiste Sedki Dabchi (81e), offrant à la formation de Bab Jedid sa 33e victoire dans l’histoire des derbies tunisois contre 56 pour les sang et or.

Un succès qui permet aux protégés de Said Saibi se détacher de leur adversaire du jour pour retrouver la place de dauphin avec 14 points, à quatre longueurs du leader étoilé, tandis que les hommes de Nabil Maaloul dont c’est la troisième défaite en phase play-off occupent désormais la 4e place avec 11 points.

Plus tôt dans la journée, l’Etoile Sportive du Sahel a battu l’US Ben Guerdane (2-0) grâce à deux réalisations de Yassine Chammakhi (50) et Assil Jaziri (90+1) confortant son leadership avec 18 points, à 5 longueurs de son adversaire du jour (3e, 13 points).

La veille, le CS Sfaxien a dominé l’US Tataouine (0-4), tandis que la journée sera clôturée lundi avec le match US Monastir-O. Béja.

. Dimanche 7 mai

A Radès :

C. Africain 1 Hamdi Labidi (81)

Espérance ST 0

A Sousse :

ES Sahel 2 Yassine Chammakhi (50), Assil Jazir (90+1)

US Ben Guerdane 0

Déjà joués

. Samedi

A Tataouine :

US Tataouine 0

CS Sfaxien 4 Ismail Diakité (19), Achraf Habbassi (45 sp), Al Hussein Ali (53), Mohamed Kanté (58)

Reste à jouer

Lundi 8 mai

A Monastir (17h00) :

US Monastir

O. Béja

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 18 6 5 0 1 7 2 +5

2. C. Africain 14 6 4 1 1 7 2 +5

3. US Ben Guerdane 13 6 3 1 2 8 7 +1

4. Espérance ST 11 6 2 1 3 4 6 -2

5. O. Béja 9 5 2 1 2 4 2 +2

6. CS Sfaxien 9 6 2 2 2 5 3 +2

7. US Monastir 8 5 1 1 3 5 7 -2

8. US Tataouine 3 5 0 1 5 2 13 -11

- Publicité-