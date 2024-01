Ligue 1 : Le coup d’envoi de la phase play-off le 17 février, et du play-out le 3 février

Le coup d’envoi de la phase play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel sera donné le 17 février, tandis que la phase play-out débutera le 3 du même mois, annonce la Fédération Tunisienne de Football (FTF), lundi, dans un communiqué.

Par ailleurs, le coup d’envoi de la phase retour de la Ligue 2 sera donné le 3 février, ajoute la FTF.

Pour rappel, la phase play-off de la Ligue 1 réunira six équipes qualifiées à l’issue de la phase de groupes. Il s’agit de l’Etoile du Sahel, de l’Espérance de Tunis, du Stade Tunisien, de l’US Monastir, du Club Africain et du CS Sfaxien.

L’Etoile du Sahel et l’Espérance entameront cette phase avec trois points du bonus chacun, le S.Tunisien et l’US Monastir avec 2 points chacun tandis que le Club Africain et le CS Sfaxien repartiront avec 1 point chacun.

Par ailleurs, la phase play-out mettra aux prises huit équipes, à savoir l’US Ben Guerdane, le CA Bizertin (4 points de bonus), l’O. Béja, l’ES Métlaoui (3 points), l’EGS Gafsa, l’US Tataouine (2 points), l’AS Soliman et l’AS Marsa.

