Ligue1: Programme de la 9ème journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 9ème journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, qui seront disputés samedi 23 et dimanche 24 novemre courant à partir de 14h00.

Samedi 23 novembre: Arbitres

A Tataouine:

US Tataouine – US Monastir Karim Khemiri

A Sfax:

CS Sfaxien – CS Hammam-lif Yousri Bouali

Dimanche 24 novembre:

A Kairouan:

JS Kairouan – ES Metlaoui Majdi Belhaj Ali

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Sahel Slim Belkhouas

A Soliman:

AS Soliman – Stde Tunisien Sadok Selmi

Stade à désigner

CA Bizertin – CS Chebba Aymen Nasri