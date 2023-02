La décision du ministère du Commerce de limiter la part des achats des boulangeries modernes en farine et en semoule, réduira de 40% l’offre du pain, a déclaré à TAP, lundi le Président du Groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Mohamed Jammali, précisant que cette décision causera la fermeture des unités de production.

Les propriétaires des boulangeries modernes observeront, mardi 28 février 2023, un mouvement de protestation devant le siège du ministère, pour revendiquer la suspension de cette décision qui fixe leur part en farine à 7 tonnes et en semoule à 3 tonnes par mois .

Selon Jammali, cette décision ne tient pas compte de la spécificité de toutes les boulangeries modernes, d’autant plus que les capacités de production différent d’une boulangerie à une autre, et elle va intensifier les pratiques de spéculation et de manipulation des prix.

Ainsi, les boulangeries modernes achètent à 600 dinars, une tonne de farine utilisée dans la production de la baguette, contre 220 dinars payés par les boulangeries classiques, qui bénéficient d’un rembqui comptent un nombre importantoursement de l’Etat de 300 dinars, au titre de la subvention du pain .

Jammali a souligné que les boulangeries modernes , dont 1500 sont membres du Groupement des boulangeries modernes relevant de la CONECT, vont trouver des difficultés pour obtenir la farine, ce qui pourraient causer la perte d’emploi pour près de 14 mille employés.

Le groupement considère que la décision du ministère du commerce va nuire à la production nationale du pain et va créer des pénuries en cette denrée alimentaire, à cause du non approvisionnement en farine des boulangeries modernes qui couvrent les zones ou il n y a pas de boulangeries classiques .

Une baguette subventionnée est vendue 190 millimes, contre un prix de 250 millimes pour la baguette non subventionnée.

Jammali estime que ce mouvement de protestation intervient après l’échec du groupement à parvenir à un accord avec le ministère du commerce pour annuler cette décision qui va perturber le marché et créera une pénurie en cette matière, d’autant plus que la contribution importante des boulangeries modernes au processus de production.