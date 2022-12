Un boulanger de Chebba détourne  9 tonnes de farine

Répercutant, vendredi 9 décembre, un communiqué du ministère du commerce et du développement des exportations, Radio Shems FM a rapporté que les équipes du contrôle économique de Mahdia, en coordination avec les services sécuritaires et après consultation du parquet, ont procédé à une perquisition dans une boulangerie classée dans la ville de Chebba et saisi 9 tonnes de farine subventionnée, détournées par son propriétaire.

Selon les données fournies par le ministère, il s’agit d’une boulangerie désaffectée en arrêt d’activité mais qui continue de recevoir de la farine subventionnée qu’elle transfère ensuite à un entrepôt faisant de la spéculation et ce sans informer les services administratifs compétents, outre qu’elle cède une partie de son quota mensuel à des tiers inconnus.

Son propriétaire l’avait en outre loué à un autre exploitant sans remplir pour cela les formalités administratives nécessaires.

Le parquet a ordonné l’arrestation du propriétaire de la boulangerie tandis qu’un procès verbal a été dressé avec la décision d’interrompre immédiatement l’approvisionnement de la boulangerie en farine subventionnée.