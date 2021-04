L’incubateur du patrimoine s’internationalise et s’ouvre sur l’Afrique

A l’occasion de la Saison Africa 2020, avec le soutien de l’Institut français et en partenariat avec Africa in Colors, le Centre des monuments nationaux de France accueillera, dans la prochaine promotion de l’incubateur du patrimoine, trois start-ups résidant sur le continent Africain et œuvrant dans la sphère culturelle. A partir du printemps 2021 et pour une durée d’un an, elles bénéficieront de formations, d’une bourse et d’un accès privilégié aux monuments du réseau français pour y mener des expérimentations. Elles seront intégrées à la communauté d’entrepreneurs patrimoniaux accompagnés par le Centre des monuments nationaux depuis 2018.

Les candidats des pays du continent Africain peuvent soumettre leurs dossiers jusqu’au 2 mai 2021 sur le site web www.africaincolors.com.

L’Incubateur du patrimoine, c’est tout un réseau de sites patrimoniaux, d’entrepreneurs, de professionnels de la culture et de l’innovation en France. Il a réuni 20 start-up au cours des précédentes incubations. Cette année, pour la quatrième promotion, son expertise se diffuse au-delà de ses murs et s’ouvre à l’international dans le cadre de la Saison Africa2020 initiée par l’Institut français.

Le réseau de 100 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN), les professionnels qui les font vivre ainsi que la capacité de l’incubateur à diffuser son expertise et à s’ouvrir à des projets internationaux, en font sa puissance. Tous ces lieux sont autant de terrains d’expérimentation, de cas concrets et particuliers, de façons d’envisager des questions communes et universelles.

Le partenariat avec Africa in Colors et la Saison Africa 2020

Africa2020, le CMN et Africa In Colors, s’unissent dans une démarche commune de valorisation du patrimoine par l’innovation.

Ce partenariat est l’occasion de soutenir les enjeux du secteur créatif africain, de créer des ponts entre la France et l’Afrique et de faire converger les expertises africaines et françaises dans un objectif commun de valorisation du patrimoine et d’accompagnement de projets innovants.

Trois start-up du continent Africain bénéficieront ainsi du programme d’incubation au sein de cette quatrième promotion.

La Saison Africa2020 est un espace de rencontre pour parler de nos peurs et de nos désirs, de nos défaites et de nos exploits, de notre devenir. Rassembler autour d’une Saison des ressortissants des quatre coins de l’Afrique, c’est emprunter symboliquement les routes migratoires continentales millénaires pour reconstruire le théâtre du flux et du reflux des idées, des cultures et des savoirs.

Africa in Colors est une plateforme panafricaine née du Rwanda avec une vision d’être présente dans les 54 pays africains. Cette initiative est née d’un besoin de positionner l’Afrique sur le marché mondial en tant que continent créatif, et de travailler avec les pays africains afin de construire ensemble une économie créative durable pour le continent.

Africa in Colors aidera également les pays et les entrepreneurs créatifs à travailler ensemble, à échanger et à faire des affaires entre les entrepreneurs créatifs de manière plus efficace et plus efficace, en se voulant être une belle opportunité pour les talents africains d’être détectés et mis en valeur sur le marché mondial. L’objectif étant d’avoir une présence continentale afin de se connecter et d’être connecté à plus d’acteurs de l’industrie créative sur le continent africain, tout en plaidant auprès des gouvernements sur la meilleure façon d’adopter l’économie créative et en créant et en présentant des solutions plus créatives et innovantes par les Africains, en vendant au niveau du marché mondial.