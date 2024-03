L’indice Tunindex clôture sur une légère avancée hebdomadaire de 0,8%

La bourse de Tunis s’est maintenue dans le vert. L’indice Tunindex a clôturé sur une légère avancée hebdomadaire de 0,8% pour s’établir à 8708,26 points, réduisant son retrait à –0,5% depuis le début de l’année.

Sur le front des échanges, en l’absence de transactions de blocs, les volumes ont été modestes totalisant une enveloppe de 18,1 MDt. Le titre STA a été le plus échangé courant la semaine, accaparant 16% du volume transigé sur le marché.

//Analyse des valeurs

Le titre GIF s’est retrouvé en haut du podium. L’action du spécialiste en filtres a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +14% à 0,490 Dt, dans un faible flux de 4 mille dinars.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de l’accumulateur de batteries a progressé de 5,5% à 0,770 Dt, en drainant un modeste volume de 111 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

Le titre BH Leasing s’est retrouvé en queue du peloton. La valeur a reculé de –11,9% à 2,970 Dt, dans un volume d’échange dérisoire de 2 mille dinars.

STA a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant sur la cote plus de 2,9MDt. Le cours de l’action du concessionnaire a pris 0,3% à 19,140 Dt.

//Les nouvelles du marché

SFBT : Tenue du conseil d’administration La SFBT informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, lors de sa réunion du mercredi 6 mars 2024, a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice 2023.

Les états financiers consolidés font apparaître un résultat net part du groupe au 31/12/2023 de 281,7 MDt contre 257 MDt au 31/12/2022.

En outre, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 24 avril 2024 à 10H00, à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise aux Berges du Lac, et de proposer la distribution d’un dividende de 0,740 Dt par action.

A noter que l’AGO sera précédée d’une AGE (qui se tiendra à 9H30) qui statuera sur la proposition d’une augmentation de capital de 20,6 MDt, à prélever du compte résultats reportés. Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 20 625 000 actions d’un dinar chacune, à raison d’une action nouvelle gratuite pour 12 anciennes.

Le conseil proposera à cette AGE que le droit de jouissance des actions nouvelles gratuites soit fixé au 1er janvier 2023.

STAR : Tenue du conseil d’administration

Le Conseil d’Administration de la STAR, lors de sa réunion du 07 Mars 2024, a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice 2023.

Les états financiers consolidés font apparaitre un résultat net consolidé au 31/12/2023 de 23,2 MDt contre 29,3 MDt au 31/12/2022.

Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi le 30 avril 2024 au siège social de La Goulette. Par ailleurs, le Conseil a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 6,427 dinars par action.

