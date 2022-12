L’industrie de l’aviation se remet progressivement en Tunisie

En Tunisie, la pandémie de Covid-19 s’est transformée en une crise socio-économique qui a particulièrement affecté les ressources humaines dans le secteur de l’aviation, a affirmé l’ingénieur et expert en aviation civile et en transport aérien international Kamel Miled.

Ceci s’est traduit par des pertes d’emplois, des salaires réduits à cause de baisse du trafic aérien, des congés sans solde.et l’absence de soutien financier pour préserver les emplois, a-t-il encore fait savoir.

Intervenant, jeudi, lors d’un atelier de travail organisé dans le cadre de la célébration de la Journée de l’aviation civile internationale (7 décembre), sur le thème : »le Rétablissement Post COVID-19 de l’Industrie Aéronautique : l’Impact des Besoins en Ressources Humaines, l’expert a affirmé que malgré cette crise sans précédant, le secteur commence à se remettre progressivement grâce au déploiement des vaccins et la mise en place de stratégies efficaces qui visant à regagner la confiance des voyageurs.

Dans une déclaration a TAP, Miled a souligné que l »Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA ) œuvre actuellement à relancer le secteur pour renouer avec le niveau d’avant la pandémie.

Le secteur de l’aviation fait face à des défis internes en relation avec l’infrastructure, la navigation et la sécurité aérienne, d’où le besoin d’une restructuration, a ajouté Miled.

Et de rappeler que dans le monde, le nombre de voyageurs a enregistré une chute de 70% à 80% selon les régions, en plus de la fermeture de nombreuses liaisons aériennes.

» Un nombre substantiel d’avions ont été cloués au sol, des annulations énormes de réservations ont été enregistrées causant l’effondrement de la demande et des pertes importantes de recettes « , a-t-il rappelé.

Pour David George, directeur Marketing de Brookfield Aviation International , une formation continue doit être assurée pour les professionnels de l’aviation. » La pandémie a porté un coup dur au secteur de l’aviation civile et la Tunisie ne fait pas l’exception « , a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que Brookfield Aviation International a organisé des sessions de formation pour les pilotes et ingénieurs.

L’atelier a été organisé par le Cercle Aéronautique qui comprend entre autres l’ ATA et la Fédération Tunisienne Des Pilotes de Ligne (FTPL) en collaboration avec Brookfield Aviation International.