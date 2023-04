L’industriel tunisien Amine Ben Ayed : l’industrie tunisienne a de quoi se distinguer

Dans des déclarations jeudi 6 avril à Radio Express FM, dans le cadre d’une émission intitulée « consommer tunisien », le directeur général de la Société tunisienne des filtres MISFAT , Amine Ben Ayed, a affirmé que l’industrie tunisienne a adhéré, depuis des décades, dans le domaine des composants automobiles et s’est distinguée par la qualité de ses produits. « Cependant, a-t-il dit, vous pouvez avoir la meilleure marque de produit concernant le prix et la qualité, sans pouvoir commercialiser la marque dans de grands et importants marchés.

Aujourd’hui, a-t-il dit, il y a beaucoup de produits où la Tunisie a su se distinguer, mais le marché tunisien reste étroit.

Il a ajouté que le jour où les salaires seront plus décents et importants dans notre pays, la consommation s’accroit et l’industrie tunisienne se développera davantage, estimant que le modèle économique en Tunisie est faux, n’est pas équilibré, et centralisé.

Le DG de MISFAT a averti que l’investissement dans le secteur industriel régresse, réclamant la recherche d’une adéquation entre la consommation et la production industrielle.

Il a fait l’éloge de l’ouvrier tunisien dont il a dit qu’il est discipliné, innovant , de sorte que les sociétés étrangères ont su tirer profit de ces qualités, soulignant que la situation du marché tunisien est meilleure que l’image dont on cherche à lui donner à l’étranger.

Dans cet esprit, Amine Ben Ayed a dit que 85% des produits de sa société sont fabriqués en Tunisie, mais le montage se fait en France, de sorte que la marque tunisienne a acquis actuellement son autonomie.