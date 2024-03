L’inflation confirme sa désormais régulière décrue

Le taux d’inflation ne déroge pas à la courbe baissière entamée voici quelques mois , en y ajoutant un palier le situant à 7,5%, en février 2024, annoncé l’Institut national de la statistique, qui rappelle, dans sa note mensuelle, que ce taux était de 7,8%, un mois plus tôt, janvier 2024.

Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, l’INS l’explique par la décélération du rythme d’augmentation des prix entre février et janvier de cette année, en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Les prix de l’alimentation, comme souvent

En février 2024, les prix de l’alimentation ont littéralement grimpé de 10,2% sur un an. Cette hausse est due, à titre principal, à l’augmentation des prix du café en poudre de 35%, des viandes ovines de 22,5%, des huiles alimentaires de 21,8%, des condiments de 18,5%, des légumes frais de 15,2%, des prix des viandes bovines de 12,2% et des prix des poissons frais de 11,7%.

Hausse aussi des produits manufacturés et des services. Sur un an, les prix des premiers cités ont connu une progression de 7,4% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 4,7%, des produits de l’habillement de 10% et des produits d’entretien courant du foyer de 9,7%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 5,4% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,4%, des services financiers de 13,8% et des services santé de 9,1%.

L’Inflation sous-jacente s’établit à 7%

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente pour s’établir à 7% après 6,8% le mois précédent.

Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 8,4% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 4,4%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 11,2% contre 3,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

S’agissant des contributions à l’inflation par secteur, le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale, soit respectivement 2,8% et 1,9% .

Par régime, les contributions à l’inflation montre que le groupe « non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation, soit respectivement 3,8% et 2,7%.

Par ailleurs, le groupe « produits alimentaires encadrés » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.

Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois

En février 2024, les prix à la consommation augmentent de 0,2%, après une hausse de 0,6% le mois précédent.

Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,7% et à une augmentation des prix des services santé de 5,2%.

En revanche, une baisse de 4,5% des prix des produits d’habillement est enregistrée, à l’occasion des soldes d’hiver.

Hausse de 0,7% des produits alimentaires

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,7%, à la suite de la hausse des prix des viandes ovines de 3,8%, des viandes bovines de 1,6%, des prix des huiles alimentaires de 1,2%, des prix des légumes frais de 0,9% et des prix des poissons de 0,9%. En revanche, les prix des fruits frais sont en baisse de 1,1% et les prix des volailles de 0,9%.

Dans le même temps, les prix du groupe santé augmentent de 5,2%, en raison de la hausse des prix des médicaments de 10,5% et des services ambulatoires privés de 0,2%.

Enfin, les prix des produits d’habillement se sont repliés, en février, de 4,5%, en raison du début de la saison des soldes d’hiver. Plus précisément, les prix des articles d’habillement décrochent de 4,8%, ceux des chaussures de 4,7%, des accessoires d’habillement de 1,7% et les tissus de 0,9%.