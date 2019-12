L’inflation perd des décimales dans une spirale vertueuse

La décélération de l’Inflation tient la route. Son taux en novembre 2019 s’est replie à 6,3% après avoir été de 6,5% le mois dernier et 6,7% le mois d’avant, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS), rendu publics ce mercredi.

Cette baisse, l’INS l’explique essentiellement par un ralentissement du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation de 6,6% à 6,3%, ainsi que par le repli de l’inflation au niveau du groupe de transport) 2,9% contre 3,4% le mois précédent.

Pour ce qui est spécifiquement des produits alimentaires, les prix, en novembre 2019, ont augmenté de 6,3 % sur un an, s’élevant à 6,6% en octobre 2019. Un taux imputable, au principal, à l’augmentation des prix des viandes 11,1%, des fromages et œufs de 7,7%, et des fruits de 6,4%.

S’agissant des produits manufacturés, leurs prix, sur un an, ont augmenté de 7,8% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 9,8% et des prix des matériaux de construction de 8,1%.

Inflation sous-jacente et celle des produits encadrés

En novembre 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% contre 0,8% en octobre 2019. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires de 0,8%, des articles d’habillement de 0,9%, des biens et services divers de 0,8% et des produits et services des restaurants et hôtels de 0,8%

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,8%, suite à la hausse importante des prix des volailles de 8,7%, des prix des œufs de 1,9% et des viandes bovines de 1,5%, contre une baisse des prix des huiles d’olive de 2,3% et les fruits frais de 2,0%.

Quant aux produits d’habillement, leurs prix ont augmenté de 0,9% contre 4,9% enregistrée le mois précédent. Les prix des articles d’habillement et ceux de chaussures ont crû de 1,0%, un peu plus que ceux des biens et services divers qui ont augmenté de 0,8% en raison de la hausse des prix des soins et effets personnels respectivement de 0,9% et 0,7% Les services de restaurations et hôtelleries

Les tarifs des services de restauration et hôtels, eux, demeurent en augmentation avec un taux de 0,8%, suite à la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 0,9% et les services d’hébergement de 0,3%.

Enfin, le taux d’inflation sous-jacente, hors produits alimentaires et énergie, s’établit à 6,7% contre 6,8% en octobre et 6,9% en septembre 2019. Les prix des produits libres) non encadrés augmentent de 6,7% contre 5,0% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 7,2% contre 2,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Des valeurs conformes aux prévisions

Ces évolutions des prix et du taux d’inflation sont généralement conformes aux prévisions à moyen terme de la Banque centrale de Tunisie, qui tablent sur une progression de l’inflation de 6,9%, en oyenne, pour l’ensemble de l’année 2019, après 7,3% en 2018. En perspectives, on s’attend à ce que l’atténuation graduelle de la hausse des prix se poursuive entre 2020 et 2021, pour atteindre en moyenne 6,5% et 5,9% respectivement.

Par principale composante, l’inflation des produits administrés devrait se maintenir à des niveaux supérieurs à son niveau habituel de 3%, poussée notamment par le relèvement des prix de l’énergie et des tarifs publics. Quant à l’inflation des produits alimentaires frais, la baisse de l’offre de plusieurs produits, notamment les légumes, et la hausse des coûts de production et de distribution (dont une grande partie des intrants est importée) maintiendraient les pressions sur les prix. Les prévisions tablent sur une hausse des prix des produits frais de 9% en 2019 avant de passer à 7% en 2020 et 5,5% en 2021.

L’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des prix à la consommation hors produits frais et produits à prix administrés, serait de 7,6% en 2019, après avoir atteint un record historique de 8,2% en 2018, et ce, avant de décélérer graduellement pour s’établir à 7,3% en 2020 et 6,8% en 2021. Comparativement aux précédentes projections, les nouvelles prévisions ont revu à la baisse les perspectives du taux d’inflation, à cause de l’appréciation du taux de change du dinar durant les derniers mois. La décélération graduelle de l’inflation sous-jacente, en perspectives, serait soutenue également par le rythme modéré de la demande de consommation et l’orientation restrictive de la politique monétaire.

Source : INS & BCT