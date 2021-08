L’investissement industriel déclaré au creux de la vague sauf dans l’agroalimentaire et la chimie

Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont dévissé de 14,6%, durant les 7 premiers mois de 2021, pour se situer à 1509,3 millions de dinars(MD), comme c’est annoncé dans le bulletin de conjoncture de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) du mois de juillet 2021.

Ce sont ceux déclarés dans le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre qui ont signé la plus forte baisse, de 69,6%% à 79,7 MD, suivis par ceux dans le secteur des industries du cuir et de la chaussure de 44,6% % à 10,8 MD.

A fin juillet 2021, les investissements déclarés se sont aussi, repliés de 39,1% dans le secteur des industries mécaniques et électroniques, à 435,5 MD et de 22,6 % dans les industries textiles et habillement à 68 MD. Une diminution de 19,5%% a, également, été enregistrée au niveau des investissements déclarés dans des industries diverses.

En revanche, les investissements déclarés dans le secteur des industries agroalimentaires ont augmenté de 61,1%, à 520,2 MD. Sur le même trend, les investissements déclarés dans le secteur des industries chimiques ont enregistré une remarquable envolée de 86,5% à 187,1MD.

Selon l’APII, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une augmentation de 55,2% pour se situer à 681,2 MD, pendant les sept premiers mois de l’année 2021. Toutefois, les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une baisse de 37,6%, en passant de 1327,7 MD à 828,1 MD, au cours des sept premiers mois de l’année 2021.

Ainsi, 45% des investissements déclarés, au cours des sept premiers mois de l’année 2021, sont pour des projets totalement exportateurs.

Pour les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat, ils sont passés de 690,1 MD durant les sept premiers mois de l’année 2020 à 670 MD, durant la même période de l’année 2021, enregistrant ainsi une baisse de 2,9%.

Cette baisse est consécutive à la diminution de 25,1% enregistrée au niveau des projets 100% étrangers.

En revanche, les investissements de partenariat ont été marqués par une augmentation de 68,3% pour atteindre 276 MD, à fin juillet 2021.

Solde commercial industriel déficitaire

Le solde commercial du secteur industriel s’est établi à -4075 MD contre -3133,7 MD, pendant les sept premiers mois de l’année 2020, faisant savoir que, l’augmentation du déficit commerciale est due principalement à la hausse des importations

L’APII a indiqué que les exportations du secteur industriel ont enregistré, au cours des sept premiers mois de l’année 2021, une augmentation de 23,8% par rapport à la même période de l’année écoulée pour se situer à 23764,4 MD .

Et d’ajouter que les exportations industrielles ont connu des augmentations pour tous les secteurs à l’exception du secteur agroalimentaire (-15,9%).

De même, les importations du secteur industriel ont atteint 27839,4 MD, au cours des sept premiers mois de l’année 2021, enregistrant ainsi une hausse de 24,7%,

« La tendance haussière des importations a aussi touché tous les secteurs allant de 3,9% pour le secteur des industries agroalimentaire jusqu’à 33% pour le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre », relève l’APII.