L’investissement industriel déclaré décroche de 5,2%

L’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 5,2% en 2023 par rapport à 2022. Il s’est établi à 2291,6 MD, d’après le Bulletin de conjoncture de l’APII pour décembre 2023.

Au total, 2854 projets ont été déclarés en 2023, ce qui permettra la création de 42850 postes d’emplois.

Parmi ces projets, l’APII évoque la création d’une unité de fabrication de ciment à Tataouine d’un montant d’investissement de 950 MD et avec 300 emplois prévus, ainsi qu’une deuxième cimenterie à Sidi Bouzid d’un montant d’investissement de 574 MD et avec 345 emplois prévus. Il s’agit également d’une unité de fabrication d’équipements électriques pour automobiles (150 MD et 2460 emplois prévus).

En 2023, les secteurs qui ont connu une croissance des investissements déclarés sont ceux des industries des matériaux de construction, la céramique et verre (+46,6%), les industries chimiques (+21,4%), les industries du textile/habillement (+6,6%) et les industries diverses (+13,7%).

Environ 46% des investissements déclarés en 2023 s’inscrivent dans le cadre de projets de création qui sont passés de 1110,8 MD en 2022 à 1044,8 MD en 2023. Les investissements déclarés dans le cadre d’autres types de projets (extension, renouvellement de matériel,…) se sont établis à 1246,8 MD contre 1306,6 MD en 2022. Le nombre de ce type de projets a augmenté de 4% et les emplois y afférents ont atteint 20159 en 2023.

Les projets déclarés dans les industries totalement exportatrices sont passés de 1074,3 MD en 2022 à 985 MD en 2023. Les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré 1306,6 MD d’investissement en 2023. Ainsi, 57% des investissements déclarés en 2023 portent sur des projets non totalement exportateurs.

L’année 2023 a, par ailleurs, enregistré la déclaration de 416 projets à participation étrangère (242 projets 100% étrangers et 174 projets en partenariat), d’une valeur de 468,7 MD avec 14771 emplois prévus.

Les investissements tunisiens déclarés dans le secteur industriel, en 2023, ont atteint 1822,9 MD, contre 1548 MD en 2022, soit une hausse de 17,8%. Leur capacité d’emploi est estimée à 28079 postes.

Des projets d’une valeur de 1164,8 MD été déclarés dans les zones de développement régional en 2023, contre 1164,3 MD en 2022.

Le déficit commercial industriel baisse de 66,2%

Le déficit commercial du secteur industriel s’est résorbé de 66,2%, passant de près de 10 milliards de dinars, à la fin de l’année 2022, à 3,3 milliards de dinars, en 2023, selon la même source.

Ce résultat a été favorisée, d’une part, par l’augmentation des exportations du secteur industriel de 10,4%, à 56 milliards de dinars, en 2023, contre 50,7 milliards de dinars, une année auparavant, et d’autre part, par la baisse des importations industrielles de 2,1%, à 59 milliards de dinars, en 2023.

Il convient de souligner que la hausse des exportations industrielles a été enregistrée, notamment aux niveaux des activités de l’industrie mécanique et électrique de près de 16%, à 28,3 milliards de dinars et des industries agroalimentaires de 26%, à 6 milliards de dinars, au 31 décembre 2023.