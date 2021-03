L’Iran et la Chine vont signer un accord de coopération de 25 ans

L’Iran et la Chine doivent signer samedi 27 mars à Téhéran un accord de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans en discussion depuis plusieurs années, selon le porte-parole des Affaires étrangères iranien. Cette «feuille de route complète», comportant des «clauses politiques, stratégiques et économiques», doit être conclue à l’occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, arrivé vendredi soir à Téhéran, a déclaré le porte-parole à la télévision d’État.

«Nous pensons que ce document peut être très efficace pour approfondir» les relations sino-iraniennes, a ajouté le porte-parole, en rappelant que la genèse de ce projet remontait à la visite du président chinois Xi Jinping à Téhéran en janvier 2016. Lui et son homologue Hassan Rohani avaient alors décidé de renforcer les liens entre leurs deux pays.