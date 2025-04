L’Iran ne voit aucun intérêt dans des pourparlers directs avec Washington

Des pourparlers directs avec les États-Unis n’auraient aucun sens, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Il a fait ces remarques « en réponse aux déclarations du président américain Donald Trump, qui a exprimé sa préférence pour cette formule dans tout dialogue potentiel avec l’Iran », a rapporté Al-Ain Media, basé aux Émirats arabes unis.

« Les négociations directes avec une partie qui menace constamment de recourir à la force, en violation de la Charte des Nations unies, et qui adopte des positions contradictoires n’ont aucun sens », a-til expliqué.

« Nous restons attachés à la diplomatie et sommes prêts à essayer la voie des négociations indirectes », a-t-il ajouté.

L’Iran, « tout en étant attaché au dialogue pour dissiper les malentendus et résoudre les différends, reste préparé à tous les scénarios et sera sérieux dans la défense de ses intérêts et de sa souveraineté nationale, tout comme il est sérieux dans la diplomatie et les négociations », a déclaré Araghchi.

Samedi, d’autres responsables iraniens ont déclaré que l’Iran n’était pas intéressé par un conflit, mais qu’il se défendrait en cas d’attaque.

La Russie soutiendrait l’Iran dans toute négociation avec les États-Unis, ont rapporté les médias d’État iraniens.

- Publicité-