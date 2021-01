L’Iran parmi les premiers sujets qu’abordera Biden avec des alliés des USA

Les Etats-Unis ont pour objectif de renforcer les restrictions sur le programme nucléaire de l’Iran et cette question fera partie des premiers sujets qu’abordera le président Joe Biden avec des homologues étrangers et des alliés, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki.

Joe Biden a exprimé par le passé son intention de ramener les Etats-Unis dans l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien si Téhéran en respectait à nouveau les termes. Donald Trump a dénoncé en 2018 le Plan d’action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais) et rétabli les sanctions américaines contre l’Iran.

« Le président a dit clairement qu’il pensait que, via une diplomatie de suivi, les Etats-Unis chercheront à allonger et renforcer les contraintes nucléaires de l’Iran et répondre à d’autres motifs de préoccupation », a dit Jen Psaki.

« L’Iran doit recommencer à respecter les restrictions sur son nucléaire en vertu de l’accord pour que cela avance », a-t-elle ajouté lors d’un point de presse.