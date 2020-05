Liste des 10 plus grosses richesses de Tunisie ?!

Un site nommé «Top Most 10 » qui dit lister les top 10 de tout, a publié un «article qui vous présente le top 10 des hommes d’affaires les plus riches de Tunisie. Ceci est une nouvelle liste compilée d’hommes et de femmes d’affaires qui travaillent dur et aident leur pays. La liste a été compilée en fonction de la valeur nette et des actifs de ces hommes d’affaires. Pour des raisons confidentielles et autres, la valeur nette de ces personnes ne peut pas être affichée dans l’article ». Dans cette liste, que nous conduisons avec toutes les précautions d’usage, on retrouve Moncef El Materi, actuellement réfugié en France après une tentative d’extradition vers la Tunisie pour ses liens avec l’ancien gendre de Zine El Abidine Ben Ali. Plus vraisemblable, Ahmed Abdelkefi à la deuxième de ce top 10, suivi par Asma Mansour. Bizarrement, quoique pas improbable, Mohamed Hechmi Hamdi serait la 4ème plus grosse fortune de Tunisie. Le propriétaire de la TV Al Moustakbil, devancerait Wided Bouchammaoui reléguée à la 4ème place et même Tarak Ben Ammar qui serait la 6ème plus grosse richesse tunisienne. Tarak, un autre Bouchammaoui qui dirige la HBS pétrolière en Egypte serait 7ème de la liste, derrière Tarak Cherif du groupe Alliance et 1er dirigeant du patronat Conect. La liste comprend Nabil Triki qui est à la tête d’un important groupe agroalimentaire et Walid Soltan Midani CEO de DigitalManiaStudio qui développerait des jeux vidéo qui ferme la marche. Notons que des sites, plus sérieux, comme Forbes ou Africa Wealth, ne cite plus la Tunisie ou les hommes d’affaires tunisiens. Le site Global finance avait pourtant classé la Tunisie à la 102ème place des pays les plus riches, selon le PIB.