L’Italie, le plus grand marché pour les exportations tunisiennes d’huile d’olive bio

L’Italie est devenue la première destination des exportations tunisiennes d’huile d’olive biologique, lesquelles ont atteint 41 300 tonnes fin mai 2023, pour une valeur d’environ 719,8 millions de dinars (215 millions d’euros). La production biologique en 2021 a dépassé 105 000 tonnes, ce qui représente 44 % de la production du pays, selon l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

L’Italie était la destination de la majorité des exportations d’huile d’olive biologique (52,5 %), suivie de l’Espagne (36,3 %) et de la France (7,9 %).

Depuis le début de la campagne agricole 2022/23, les exportations totales d’huile d’olive de la Tunisie ont augmenté de 36,9 %, en glissement annuel, pour atteindre environ 2,1 milliards de dinars (620 millions d’euros). L’huile d’olive extra vierge représentait 89 pour cent du volume total exporté.

La demande d’huile d’olive biologique a augmenté à l’échelle mondiale. Le marché devrait atteindre 2,2 milliards de dollars d’ici 2031, avec une croissance annuelle de près de 9 %, prévoit Olive Oil Times.

Bien que l’Italie soit le deuxième exportateur d’huile d’olive au monde, pour répondre à ses exigences contractuelles et à la demande intérieure, de nombreux grands embouteilleurs achètent de l’huile d’olive à la Tunisie, dont les exportations biologiques constituent une part importante de sa production.

Selon les données de l’Institut italien des services pour le marché agricole et alimentaire (Ismea), l’Italie a importé 128 658 tonnes d’huile d’olive vierge et extra vierge entre janvier et avril 2023, dernier mois pour lequel des données sont disponibles. Sur ce total, les données d’Ismea montrent que 10 078 tonnes provenaient de Tunisie.

« La vision à long terme du marché prévoit que la Tunisie jouera un rôle de plus en plus important dans l’huile d’olive extra vierge en bouteille, à valeur ajoutée et biologique sur le marché international », a déclaré Lisa Paglietti, économiste à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Un accord de 2016 exonère les premières 56,700 tonnes d’huile d’olive exportées de Tunisie vers l’UE exonère des droits habituels de 124,50 € par 100 kilogrammes.

En conséquence, les grandes entreprises de mélange d’huile d’olive d’Espagne, d’Italie, de France, de Belgique et du Portugal préfèrent les importations tunisiennes aux autres grands producteurs non européens.

Selon les dernières données, l’Europe a importé 77% de l’huile d’olive tunisienne, suivie de l’Amérique du Nord (16%) et de l’Afrique (5%) en 2022.

Alors que la Tunisie est traditionnellement connue comme un exportateur d’huile d’olive en vrac, les entreprises européennes mélangeant et emballant l’huile d’olive pour la réexporter, les responsables du pays tentent de changer cela.

Le président de la Chambre tunisienne des exportateurs d’huile d’olive, Chihab Ben Slama a déclaré que le pays visait à atteindre 70,000 tonnes métriques d’exportations d’huile d’olive emballées individuellement d’ici 2025.

La Corée du Sud…aussi

La Tunisie est sur le point d’augmenter ses exportations d’huile d’olive vers la Corée du Sud, selon les exportateurs qui espèrent étendre la part d’huile d’olive de la Tunisie dans le pays d’Asie-Pacifique.

Au cours des 26 dernières années, les exportations de la Tunisie vers la Corée du Sud ont augmenté à un taux annuel de 8,8 %, atteignant une valeur d’exportation de 87,8 millions de dollars (74,3 millions d’euros) en 2021.

Les principales exportations de la Tunisie vers la Corée du Sud en 2021 étaient les déchets de cuivre (16,4 millions de dollars/13,9 millions d’euros), les crustacés (9,2 millions de dollars/7,8 millions d’euros) et les produits en plastique (7,59 millions de dollars/6,42 millions d’euros). Les principales exportations de la Corée du Sud vers la Tunisie en 2021 étaient le transport ferroviaire (72,7 millions de dollars/61,5 millions d’euros) et les voitures (66 millions de dollars/55,8 millions d’euros).

Les ventes d’huile d’olive augmentent rapidement en Corée du Sud, où l’huile d’olive est incorporée dans les cuisines traditionnelles, notamment les nouilles instantanées, le poulet frit coréen et les produits de beauté et capillaires.

En 2021, la Corée du Sud a importé 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros) d’huile d’olive, devenant ainsi le 12e plus grand importateur d’huile d’olive au monde. La même année, l’huile d’olive était le 942e produit le plus importé en Corée du Sud.

Bien qu’il y ait un appétit croissant pour l’huile d’olive, la Corée du Sud importe son huile d’olive principalement d’Italie (5,61 millions de dollars/4,74 millions d’euros), d’Espagne (3,53 millions de dollars/2,99 millions d’euros), des États-Unis (394 000 dollars/333 245 euros), de Turquie ( 337 000 $/285 000 €) et Australie (187 000 $/158 160 €).

Cependant, les producteurs et les responsables tunisiens se concentrent de plus en plus sur l’augmentation de la part de marché du pays dans les exportations emballées individuellement, qui valent beaucoup plus pour le Trésor et les agriculteurs du pays que les exportations en vrac traditionnelles vers l’Italie et l’Espagne.

De plus, les investisseurs des pays d’Asie du Sud-est se tournent de plus en plus vers la Tunisie pour répondre à la nouvelle demande d’huile d’olive dans les pays traditionnellement dominés par d’autres huiles comestibles.