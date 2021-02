Liuge 1 Kaies Yaacoubi signe avec le Club Africian pour une saison et demie

L’entraineur Kaies Yaacoubi s’est engagé avec le Club Africain pour une saison et demie, annonce le club sur sa page facefook officielle., lundi matin.

Le technicien tunisien qui avait annoncé dimanche sa démission de l’ES Metlaoui après la lourde défaite concédée à domicile devant l’ES Rejiche (0-3), pour le compte de la 11e journée de la ligue 1, avait expliqué sur son compte twitter qu’il jetait l’éponge « non pas à cause de cette contre performance mais en raison de la froideur des relations avec le comité directeur en rapport avec la faiblesse de l’effectif ».

Le Club Africain battu par l’Espérance ST (0-1 ) dimanche dans le derby tunisois reste enlisé à l’avant-dernière place (7 points) compte une seule victoire contre six défaites et 4 nuls.

Kaeis Yaacoubi avait entraîné le Club Africain en 2010/2011 et en 2016 rappelle-t-on.

